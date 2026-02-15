Afoco acoge una exposición sobre un viaje emocional de María del Rosario Blanco a Asturias

Archivo - Fotografía de la exposición 'Asturias en mi memoria', que muestra un viaje emocional de la autora María del Rosario Blanco Molina. - MARÍA DEL ROSARIO BLANCO MOLINA - Archivo

CÓRDOBA 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Fotográfica Cordobesa (Afoco) acoge hasta el día 2 de marzo la exposición 'Asturias en mi memoria', que muestra un viaje emocional de la autora María del Rosario Blanco Molina a dicha región, en el que la fotografía se convierte en puente entre la tierra y la familia asturiana.

Según destacan desde Afoco, "cada imagen refleja no sólo la belleza del paisaje asturiano, sino también la profunda conexión" que la autora sintió allí con "la luz, el mar y la montaña", de modo que "esta exposición nace de esa unión: la de un lugar que me abraza y la de las personas que forman parte de mi historia", relata la propia fotógrafa.

A través de estas fotografías, María del Rosario comparte su mirada "más íntima", donde Asturias y su familia se encuentran "unidas en un abrazo para siempre".

Al respecto, explica que es "una gran apasionada de la fotografía", un mundo en el que lleva más de diez años inmersa y que se ha convertido en "una forma de vivir y de entender lo que me rodea". A lo largo de este tiempo ha crecido "técnica y emocionalmente", de modo que se considera "una fotógrafa comprometida con el tiempo y la práctica constante".

En este sentido, confiesa que ha ido moldeando "una mirada propia, más madura y consciente, que refleja mi evolución personal". "Cada imagen no sólo muestro una escena, sino que intento revelar la forma en la que veo el mundo, con mis emociones, con mis silencios y mis recuerdos", describe la fotógrafa.

LA AUTORA

En concreto, María del Rosario Blanco Molina, nació en Córdoba, en 1973, y se inició en la fotografía en 2015. Es miembro del colectivo Enfoco desde 2017 y actualmente parte de su junta directiva. Perteneció al colectivo Charlas Fotográficas (2023-2024); socia fundadora y presidenta de la Asociación Fotógrafas Cordobesas desde su creación el 13 noviembre de 2023 hasta noviembre de 2025, y es socia de Afoco en la actualidad.

Ha participado en exposiciones como 'La fotografía, el autor y su obra' (2022); 'La Mezquita-Catedral, mi objetivo entre culturas' (2023); 'Con alma de mujer' en el Real Círculo de la Amistad; 'Expo-Salidas' y 'Santos 24' en el Palacio de Orive (ambas en 2024); 'Flores de Palacio' en el Palacio de Viana, y 'Lugares Abandonados' (ambas en 2025).

Ha obtenido el Segundo Premio en el Concurso de Cementerios Cecosam (2022); finalista en el Rally Fotográfico Distrito Norte y en el I Rally Fotográfico Villa de Fernán Núñez, ambos en 2023, y finalista en el Rally Fotográfico de El Carpio en 2025.

Ha publicado fotos en el libro de micro-relatos 'Dónde queremos estar' (2022) y en 'Las Gaias' (2024). Y participó en la XIX Bienal de Fotografía de Córdoba (2025) y en la exposición colectiva 'Escúchame' de la Asociación de Fotógrafas Cordobesas 'Escúchame' en el Palacio de Viana.

La exposición se puede disfrutar hasta el día 2 de marzo en la Sala Gris de la sede de Afoco, en el número 7, local, de la Calle Alcalde de la Cruz Ceballos, los lunes y jueves de 20,00 a 22,00 horas, organizada por Afoco, con la colaboración de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de la capital.