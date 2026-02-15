La Junta recibe nueve ofertas para la reactivación del proyecto de la variante Este de Utrera (Sevilla)

Proyecto de la Variante Este de Utrera (Sevilla). - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha recibido nueve ofertas de empresas interesadas en redactar el proyecto de la Variante Este de Utrera (Sevilla). La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha retomado con una inversión de cerca de medio millón de euros (496.460 euros) el proyecto de esta carretera con la que se desviará el tráfico de largo recorrido y con ello, se descongestionará de coches el casco urbano del municipio.

La consejera del ramo, Rocío Díaz, ha señalado en una nota el compromiso del Gobierno andaluz con las comunicaciones por carretera de Utrera, no sólo con medidas a corto plazo, como la reciente renovación del firme de la carretera entre Utrera y Los Palacios (A-362) y las próximas que llevaremos este año con el Plan de Asfaltado, sino también "recuperando proyectos de nuevas carreteras que los utreranos llevan esperando más de 20 años".

El proyecto responde a la situación de la carretera A-394, que cruza todo el municipio en forma de travesía, con un tráfico de cerca de 5.000 vehículos y con la particularidad de que una cuarta parte de los vehículos (27%) son camiones.

Esa circunstancia hace que se planteará en su día la construcción de la variante Este, con la idea de alejar este tráfico de largo recorrido del casco urbano, lo que beneficia tanto a los vecinos del municipio sevillano como aquellos camiones que escogen esta ruta.

La nueva carretera se plantea al Este de dicha población, con inicio en el kilómetro 17 de la A-394, en el puente existente sobre la línea de ferrocarril Sevilla-Cádiz, y final en el enlace existente entre la A-394 y la A-375, a la altura del kilómetro 23.

La Variante Este de Utrera permite todas las direcciones posibles, ya que en la circunvalación utrerana confluyen las carreteras A-376 Autovía Sevilla-Utrera, la A-394, la A-362 que conduce a Los Palacios y Villafranca, y la A-375 que se dirige a Puerto Serrano.

El Gobierno andaluz retoma un proyecto que se concibió hace 20 años, en 2006, cuando se iniciaron los primeros estudios de una nueva carretera con dos carriles 3,5 metros y arcenes de 1,5 metros. Sin embargo, el proyecto para alejar todo el tráfico pesado de Utrera "nunca llegó a avanzar y ni siquiera se licitaron las obras para su ejecución", ha explicado la Junta.