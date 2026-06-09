Agenda gráfica de Europa Press Andalucía para el día 10 de junio de 2026

SEVILLA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Señalamos a continuación las previsiones que contarán con cobertura gráfica de Europa Press Andalucía el día 10 de junio de 2026:

-- En Sevilla, rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en funciones. En el Palacio de San Telmo. (FOTO Y VÍDEO)

-- 10,30 horas: En Sevilla, el coordinador federal de IU y candidato de Por Andalucía a las últimas elecciones autonómicas, Antonio Maíllo, atiende a los medios en el patio de prensa del Parlamento. (FOTO Y VÍDEO)

-- 12,00 horas: En Sevilla, rueda de prensa en el Teatro de la Maestranza para presentarla nueva producción de la ópera de Guiseppe Verdi 'Aida'. En la sala de prensa del Teatro. (FOTO Y VÍDEO)

-- 17,30 horas: En Sanlúcar de Guadiana (Huelva), la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en funciones, Rocío Díaz, visita el puerto. En la avenida de Portugal. (FOTO)

-- 20,00 horas: En Sevilla, la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, y portavoz del Gobierno de la Junta en funciones, Carolina España; y la consejera de Cultura y Deporte en funciones, Patricia del Pozo, asisten a la entrega de los VII Premios Andaluces de la Moda. En el Global Omnium Auditorio de Sevilla (Acuario de Sevilla). (FOTO)

Pueden consultar las imágenes del servicio gráfico de Europa Press en https://fotos.europapress.es/ y los vídeos en https://www.europapress.tv/