Agentes forestales lamentan agresiones a profesionales de este cuerpo que hacen "imposible" que "cumplan con su deber"

La Asociación de Agentes de Medio Ambiente de Andalucía ha lamentado este jueves casos recientes de agresiones a profesionales de este sector, en un marco de situaciones de esta índole que comprenden "insultos, intentos de robo de material corporativo, agresiones físicas y un constante desacato a un cuerpo de agentes de la autoridad que hacen a veces imposible que cumplan con su deber".

Dos de los últimos casos han ocurrido en la provincia de Huelva, según ha precisado a Europa Press el presidente de la asociación, Enrique Alés. A falta de poder ofrecer más datos en aras de no perjudicar la investigación en marcha, el sector señala que, en esta ocasión, pudieron huir y solicitar ayuda, pero los agresores siguen libres. De hecho, los infractores no pudieron ser identificados ya que cuando se solicitó apoyo de otros cuerpos de seguridad se dieron a la fuga.

Indican los agentes forestales que no se puede dar una cifra exacta de agresiones porque hay más casos que no se difunden "por miedo, por no generar conflicto o por temor a las consecuencias". Otros casos, aseguran, no llegan a difundirse aun teniendo constancia de ellos la propia administración.

"La falta de apoyo de la Junta de Andalucía provoca la falta de reconocimiento de estos trabajadores que día a día tratan de proteger el medio ambiente, desamparados y poniendo en riesgo su integridad", añaden.

MANIFESTACIÓN EL DOMINGO

Este colectivo, junto con los sindicatos CCOO, CSIF, SAF y Asociación de Celadores Forestales de Andalucía (Acefoa), han convocado una manifestación a partir de las 11,00 horas de este domingo 11 de noviembre del Parlamento andaluz al Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia autonómica, para exigir a la Junta de Andalucía que "cese en su inmovilismo y adecue sus recursos a las exigencias del siglo XXI".

Se trata, según ha especificado Alés, de reclamar sus derechos sobre "decisiones históricas concernientes al cuerpo y cuya solución se ha ido demorando en el tiempo durante años", concretando en aspectos como la escasez de medios materiales con los que realizar su trabajo o la reposición de plazas.

Así, afirman que los nuevos vehículos o las plazas que se han cubierto con las últimas oposiciones "no son suficientes" para permitir que los agentes puedan cumplir con su deber en unas condiciones mínimas de seguridad y ofrecer un servicio de calidad. Asimismo, la falta de medios o de personal se suman a la "indefensión" que sufren a diario.

Bajo la denominación de 'Riada Verde', los convocantes entienden que la protección del medio ambiente andaluz "no tolera ya más postergaciones ni patadas hacia delante a la espera de una negociación global que nunca llega".

"No podemos seguir viendo pasar equipos de gobierno que prometen en inicio solucionar todos los problemas y ver que, agotada la legislatura, todo continúa igual. Somos los encargados de, entre otras cosas, velar por el cumplimiento de la normativa de protección ambiental en Andalucía y día a día tratamos de cumplir con nuestra obligación porque nuestra vocación nos empuja a hacerlo pese a las trabas, pero en la situación actual se hace imposible", aseveran.

El itinerario comprenderá la salida desde el Parlamento de Andalucía para pasar por la calle Resolana, Feria, Relator, Alameda de Hércules, Trajano, Plaza del Duque, La Campana, O'Donnell, Murillo, San Pablo, Reyes Católicos, sede del Defensor del Pueblo Andaluz, Paseo de Colón, Adriano, García de Vinuesa, avenida de la Constitución, Puerta de Jerez y avenida de Roma hasta la llegada al Palacio de San Telmo.