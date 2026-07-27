Agrede a un médico en Guadix (Granada) tras decirle que no puede tomar agua durante unas pruebas diagnósticas

Archivo - Concentración por una agresión a un sanitario en Armilla. Archivo. - JUNTA - Archivo

GRANADA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

CSIF ha condenado una agresión a un médico del Hospital de Guadix (Granada) que el pasado viernes, siguiendo los protocolos, le dijo a un paciente que no podía administrarle agua ya que estaba pendiente de unas pruebas diagnósticas y se encontraba en situación de ayuno.

En ese momento, el paciente se levantó de la camilla y le propinó un fuerte puñetazo en el abdomen, según ha informado el sindicato en una nota de prensa.

La responsable de Sanidad de CSIF Granada, Matilde Núñez, ha exigido "que no se normalicen este tipo de conductas puesto que los usuarios pueden manifestar de muchas formas el desacuerdo ante los retrasos en la atención y las listas de espera sanitarias por la falta de profesionales, pero la solución nunca es agredir a quienes nos cuidan".

Núñez ha trasladado su apoyo al profesional agredido y ha dicho "que no se trata de algo puntual" sino que "estamos asistiendo a una escalada de agresiones contra los profesionales de la sanidad que requiere de una respuesta inmediata por parte de la Administración sanitaria".

El Sector de CSIF Sanidad Granada considera "alarmante" que este incremento de episodios violentos coincida con una "situación de déficit de personal agravada por el plan vacacional del SAS y la insuficiente cobertura de bajas y vacaciones de la plantilla durante la época estival".

La responsable sindical ha alertado de que, hace poco más de un mes, se registró una agresión a un celador en el mismo hospital y esta situación "se ha repetido recientemente en otros centros de la provincia como Dúrcal, Ogíjares y Motril".

Por este motivo, CSIF Sanidad Granada ha exigido a la Junta de Andalucía que dé cumplimiento a su compromiso de establecer un régimen sancionador específico que contemple, entre otras acciones, sanciones económicas proporcionales a la gravedad de la conducta.

Además, el sindicato reclama a la Administración que impulse campañas de sensibilización y tolerancia cero frente a las agresiones, orientadas a toda la ciudadanía, y que promuevan el respeto hacia los servicios públicos y sus profesionales.