Agreden en grupo a un conductor de ambulancia en Guadix (Granada) y le causan lesiones en cara y cráneo

Archivo - Imagen de recurso de la Policía Local de Guadix, cuerpo municipal de seguridad que acudió al lugar del suceso para abrir diligencias en torno al mismo. - POLICÍA LOCAL DE GUADIX - Archivo

GUADIX (GRANADA), 11 (EUROPA PRESS)

Un grupo de personas ha agredido este pasado miércoles a un Técnico de Emergencia Sanitarias en la ciudad granadina de Guadix al que han ocasionado graves lesiones en cara y cráneo cuando se dirigía a hacer un servicio en su vehículo de trabajo.

Así lo ha señalado este jueves en un comunicado la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO Granada, que ha condenado la agresión y ha ofrecido detalles en torno a la misma. Fuentes municipales también han corroborado el suceso.

"Durante la jornada de ayer --este pasado miércoles--, en el barrio La Cañada de Gracia de Guadix, un grupo de individuos paró el vehículo que conducía y le agredieron ocasionándole graves heridas lesiones en la cara y en el cráneo. La víctima tuvo que trasladarse al centro de salud de Guadix donde ha precisado incluso puntos de sutura", señalan.

CCOO también expone que el técnico de Emergencias agredido se dirigía a realizar un Servicio Programado de recogida de Pacientes, momento en el que "sufrió una terrible agresión por parte de varios individuos".

El sindicato señala que trabajador se dirigía a la recogida de una menor residente en el referido barrio para trasladarla al Hospital Materno Infantil de Málaga. "En el trayecto de ida para recoger a la paciente, el técnico se encontró la calle literalmente cortada por varios individuos que le manifestaron que por allí no pasaba la ambulancia", exponen.

En ese momento, y según la versión de CCOO, el técnico se vio obligado a dar la vuelta y hacer un recorrido alternativo, y cuando llegó al domicilio y manifestó a los familiares de la niña lo ocurrido, se dirigieron al lugar de los hechos, donde el padre de la menor se dirigió a hablar con los agresores que ocasionaron graves lesiones al conductor, mientras éste permanecía dentro del vehículo.

De otra parte, fuentes municipales consultadas por Europa Press han señalado que la Policía Local se personó en el lugar de los hechos y abrió diligencias sobre lo ocurrido y lo puso en conocimiento de la Guardia Civil.

Por su parte, desde CCOO Granada han manifestado su apoyo al trabajador agredido y han mostrado su absoluto rechazo a cualquier tipo de agresión.