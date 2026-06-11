Detenidas tres personas tras agresiones a profesionales sanitarios en el Área Metropolitana de Granada y en Guadix

Agentes de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL

GRANADA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 49 años de edad como presunto autor de un delito de atentado contra funcionario público en el ejercicio de sus funciones tras intentar agredir a una doctora en un centro de salud del cinturón metropolitano de Granada. Asimismo, y por otro caso diferente, la Benemérita ha detenido a dos varones por lesiones y atentados contra agente de la autoridad tras agredir a un conductor de ambulancia en Guadix.

En el primero de los sucesos, y según el relato del cuerpo armado difundido en una nota de prensa, los hechos ocurrieron durante la mañana de este pasado miércoles, cuando el detenido acudió al centro sanitario aproximadamente tres horas antes de la cita que tenía concertada y solicitó ser atendido de manera inmediata alegando encontrarse en un estado de ansiedad.

Al ser informado de que debía esperar hasta la hora prevista para su consulta, dado que existían otros pacientes con citas programadas con anterioridad, comenzó a mostrar una actitud cada vez más agresiva y violenta hacia la facultativa. Durante el incidente profirió insultos, causó daños en el mobiliario de la consulta y se dirigió a la doctora de forma amenazante.

La doctora logró refugiarse en una consulta contigua gracias a la intervención de dos compañeros, que se interpusieron y sujetaron al individuo para evitar que pudiera agredirla. Tras recibir el aviso, la Guardia Civil se desplazó hasta el centro de salud y detuvo al presunto autor.

AGRESIÓN A UN CONDUCTOR DE AMBULANCIA EN GUADIX

También durante la mañana de este pasado miércoles, un conductor de ambulancia sufrió una agresión mientras realizaba un servicio sanitario en la localidad de Guadix.

La víctima se dirigía a recoger a una paciente para trasladarla a un centro hospitalario cuando encontró una calle bloqueada por dos individuos que le impidieron el paso.

Con el fin de evitar una confrontación, el conductor dio marcha atrás e intentó acceder al domicilio de la paciente por una vía alternativa. Tras recogerla, un familiar de la misma trató de dialogar con estas personas para que facilitasen el paso de la ambulancia, momento en el que los dos individuos se dirigieron hacia el vehículo sanitario y comenzaron a golpearlo.

Durante la agresión fracturaron la ventanilla del conductor, profirieron insultos y amenazas contra la víctima y le propinaron varios golpes en la cabeza de los que tuvo que ser asistido en el centro hospitalario.

Ante esta situación, el conductor requirió la presencia de la Policía Local del municipio quienes tras personarse en el lugar y ante la negativa de los agresores de bajar la música y dejar expedita la calle, instruyeron diligencias contra los mismos por un presunto delito de desobediencia grave a agente de la autoridad.

Posteriormente, la víctima de la agresión presentó denuncia en el Puesto de la Guardia Civil de Guadix y en la mañana de este jueves se detenido a los presuntos autores por los delitos de lesiones, daños y atentado contra agente de la autoridad.