Detenidos dos pacientes por amenazar y golpear el mismo día a sanitarias del centro de salud de Las Lagunas de Mijas

Concentración del SMM por agresión a sanitarias de Las Lagunas de Mijas (Málaga). - SMM

MÁLAGA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Médico de Málaga (SMM) ha condenado este jueves las nuevas agresiones físicas y verbales sufridas por una médica y dos enfermeras del Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) Las Lagunas de la localidad malagueña de Mijas durante la madrugada del pasado 6 de junio por parte de dos pacientes que tuvieron que ser detenidos.

Según han indicado desde el sindicato a través de una nota, los hechos se produjeron en menos de dos horas y "evidencian una situación de riesgo que los profesionales vienen denunciando de forma reiterada".

Así, han explicado que el primer episodio se produjo cuando un usuario accedió al SUAP "portando varios cuchillos tras haber sido avisado en varias ocasiones a consulta". La Guardia Civil acudió al centro, lo desarmó y, tras recibir asistencia sanitaria, el individuo amenazó de muerte a una enfermera, motivo por el que fue finalmente detenido.

Apenas una hora después se registró un segundo incidente con una paciente trasladada al centro por una patrulla de la Policía Nacional de Fuengirola. El SMM ha señalado que durante la atención sanitaria, supuestamente la mujer "comenzó a insultar, golpear el mobiliario y adoptar una actitud cada vez más agresiva".

Llegó a insultar a una enfermera, empujó y golpeó a una de las médicas y causó daños en el mobiliario de la consulta antes de ser detenida por la Policía Nacional.

En este segundo incidente, han considerado "preocupante" que el vigilante de seguridad "intentara contactar hasta en tres ocasiones con la Guardia Civil sin éxito, así como con el 112 para solicitar ayuda". Finalmente, acudió la misma patrulla de la Policía Nacional que había trasladado a la paciente al centro y la detuvo.

El SMM ha recordado que desde hace años llevan denunciando "la situación de colapso que sufre el SUAP Las Lagunas". "Aunque existan acuerdos entre la Junta y los ayuntamientos de Mijas y Fuengirola para la construcción de nuevos centros de urgencias, dichos recursos pueden tardar años en estar operativos", han señalado.

Mientras tanto, han apuntado, "los profesionales siguen trabajando en condiciones de sobrecarga y exposición con situaciones de violencia que requieren soluciones urgentes".

Asimismo, han rechazado que "usuarios conflictivos o agresores, en ocasiones reincidentes, sean derivados al SUAP cuando sus demandas no corresponden a una urgencia clínica, sino a necesidades de otro ámbito administrativo, policial o social".

"Desde este sindicato exigimos el refuerzo estructural de la plantilla para hacer frente a la sobrecarga asistencial endémica que sufre este SUAP, la revisión de los protocolos de derivación de usuarios conflictivos o con necesidades no clínicas", según han expresado.

También han pedido "una coordinación efectiva entre administraciones, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, servicios sociales y dispositivos de salud mental", así como "una respuesta clara del Distrito Sanitario Costa del Sol y del Servicio Andaluz de Salud ante una situación que se agrava y que no admite más demoras".

Asimismo, han exigido "de una vez por todas, que la Junta de Andalucía desarrolle un plan de sanciones administrativas contundente contra los agresores, como tienen en otras comunidades".

"Trasladamos nuestro apoyo y solidaridad a las profesionales agredidas y nos ponemos a su disposición, como siempre hemos hecho, para acompañarlas en cuantas actuaciones sean necesarias", ha apuntado el SMM, al tiempo que ha reiterado que "las agresiones a profesionales sanitarios constituyen una lacra intolerable que debe ser combatida con medidas directas, inmediatas y contundentes".

"La atención sanitaria no puede desarrollarse en un clima de amenaza permanente. Proteger a quienes cuidan de la ciudadanía es una obligación de las administraciones y una condición imprescindible para garantizar una asistencia segura y de calidad", han aseverado desde el sindicato, precisando que con estos nuevos casos, este año ya se han registrado cerca de una veintena de agresiones a médicos en la provincia de Málaga.