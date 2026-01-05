Una agresión al médico de guardia obligó a suspender las Urgencias en Padul (Granada) el domingo y trasladarlas a Dúrcal

Entrada de Urgencias en Padul (Granada). - AYUNTAMIENTO DE PADUL

PADUL (GRANADA), 5 (EUROPA PRESS)

La agresión sufrida por el médico de guardia en el centro de Padul (Granada) obligó el domingo a suspender el servicio de Urgencias en el municipio y trasladarlo al centro de salud de Dúrcal.

A través de su cuenta de Facebook, consultada por Europa Press, el Ayuntamiento de Padul ha condenado "con la máxima contudencia" este "acto totalmente inasumible" contra este profesional.

"La violencia contra nuestros sanitarios es intolerable", según ha sostenido el consistorio, el cual ha precisado que el Centro de Salud y el servicio de urgencias de la localidad funcionan ya "con total normalidad".

Sobre el aviso de las urgencias, el Ayuntamiento ha defendido que su "prioridad inmediata" fue informar a los vecinos de que no habría servicio de urgencias para evitar desplazamientos innecesarios y que la ciudadanía estuviera prevenida "lo antes posible".

Si bien se informó del cierre, el consistorio decidió no pronunciarse sobre las causas exactas hasta corroborar los detalles de lo ocurrido con el Distrito Sanitario para asegurar que "la información fuera correcta y no basada en rumores", según ha expuesto.