Agricultores andaluces afectados por las borrascas comienzan a recibir las primeras indemnizaciones del seguro agrario

Campos anegados de agua por las fuertes lluvias que ha provocado la borrasca Leonardo a su paso por Andalucía. Imagen de Archivo - Álex Zea - Europa Press

SEVILLA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Agroseguro ha iniciado este jueves, 26 de febrero, el pago de indemnizaciones por los siniestros provocados por el tren de borrascas registrado desde mediados de enero, especialmente en la mitad sur peninsular, abonando los primeros 3,6 millones de euros a productores de fresón y frutos rojos de la provincia de Huelva, "la primera zona donde fue posible acceder a evaluar daños".

Según ha informado Agroseguro en una nota, el director territorial de Agroseguro en Andalucía, Juan Francisco Delgado, ha indicado que "se han recibido más de 5.000 declaraciones de siniestro en instalaciones de frutos rojos (macrotúneles que protegen los cultivos de fresón, frambuesa, arándano y mora), con casi 2.500 hectáreas de cultivo afectadas", tanto por las lluvias continuadas como por los daños físicos provocados por la caída de las instalaciones.

Así, la estimación total de indemnizaciones para los productores onubenses de frutos rojos se situará por encima de los siete millones de euros, cuyo pago se completará en los próximos días.

En esta línea, el director general de Agroseguro, Sergio de Andrés, ha visitado este miércoles y jueves diferentes explotaciones siniestradas en las provincias de Sevilla y Huelva, y ha indicado que "en Andalucía, la zona más afectada, la superficie declarada con siniestro desde la tormenta Harry hasta la borrasca Oriana, suma más de 37.000 hectáreas con una estimación de indemnizaciones que supera los 27 millones de euros".

Principalmente, son cultivos de frutos rojos, olivar, cítricos y hortalizas, a la espera de comprobar el impacto de las lluvias e inundaciones en la evolución del cereal. Además, ha destacado que la evaluación de daños ha alcanzado un ritmo importante, gracias a la meteorología favorable de los últimos días y a la mejora de los accesos a las zonas afectadas, lo que "ha permitido contar con más de medio centenar de peritos desplegados en Andalucía".

Por último, en el total nacional, Agroseguro ha recibido casi 70.000 hectáreas declaradas con siniestro de lluvia persistente, inundación y viento, con una estimación de indemnizaciones que se situará cerca de los 50 millones de euros.

El sistema español de Seguros Agrarios Combinados ofrece cobertura al sector agrario frente a los daños causados en las producciones agrícolas y ganaderas por siniestros de diversa naturaleza. Las condiciones climáticas extremas y cambiantes y los perjudiciales efectos que tienen en las cosechas ponen de manifiesto la conveniencia de proteger las explotaciones con un seguro agrario que permita hacer frente a estas situaciones.