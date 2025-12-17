AgroBank y Asaja Córdoba despiden el año con una jornada técnica ante más de 100 empresarios del sector agrícola

AgroBank y Asaja despiden el año con una jornada técnica ante más de 100 empresarios del sector agrícola. - ASAJA

CÓRDOBA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Asaja Córdoba y CaixaBank, a través de AgroBank, han celebrado este miércoles una nueva edición de su jornada anual con empresarios agroalimentarios cordobeses, un encuentro que se ha consolidado como la cita de referencia del sector agro en la provincia en el último trimestre del año y que ha contando con más de un centenar de empresarios y profesionales del sector.

Según han indicado sendas entidades en una nota conjunta, el Círculo de la Amistad de Córdoba ha acogido este evento, que ha estado presidido por el presidente de Asaja Córdoba, Fernando Adell, y que ha contado con la intervención del director de AgroBank en Andalucía, Antonio Javier Martínez Cuevas.

El objetivo del encuentro ha sido analizar, por parte del delegado de Agricultura de la Junta de Andalucía, Francisco Acosta, la situación y retos del campo cordobés, señalando como objetivos "la necesidad de garantizar agua, la sanidad animal y resiliencia ante crisis como enfermedades o sequías".

Por su parte, el presidente de Asaja Córdoba, Fernando Adell, ha destacado durante su discurso que 2025 ha sido "un año muy complejo" para el sector agrario cordobés, "marcado por dificultades climáticas, sanitarias, económicas y políticas". Aunque las lluvias han supuesto un "alivio parcial y algunos precios han mejorado, persiste la falta de rentabilidad y la necesidad urgente de medidas hidrológicas y aumento del regadío".

Además, ha señalado la "especial preocupación" que genera la propuesta de la UE sobre el presupuesto y la PAC 2028-2034, que supone "recortes históricos y pone en riesgo la propia PAC, junto a acuerdos como Mercosur". Igualmente, ha recalcado que Asaja ha respondido con "una intensa labor de presión institucional y movilizaciones en Bruselas, Madrid y Córdoba, exigiendo una defensa firme del sector, reciprocidad en las importaciones y controles sanitarios, como en el caso del aceite tunecino".

Asimismo, Adell ha subrayado que el año ha estado marcado por graves problemas sanitarios y fitosanitarios (peste porcina africana, lengua azul, dermatosis nodular, mildiu y plagas como el gusano cabezudo), agravados por la falta de materias activas eficaces, lo que deja a agricultores y ganaderos en una "situación de vulnerabilidad".

Por último, ha destacado también "la competencia desleal en cereales, los efectos de políticas alejadas del sentido común en incendios y gestión cinegética, y la necesidad de una PAC realista que garantice rentabilidad, relevo generacional y lucha contra el despoblamiento rural".

De otro lado, el director de AgroBank en Andalucía, Antonio Javier Martínez Cuevas, ha mencionado "el compromiso del primer banco de este país con el sector agroalimentario en Córdoba". También ha agradecido a Asaja Córdoba "la relación de confianza que mantenemos desde hace años y que nos permite facilitar la tramitación de ayudas de la PAC a los agricultores y ganaderos cordobeses o la organización de esta jornada técnica que aborda los temas de interés para el sector".