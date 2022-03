Aguirre afirma que el suicido "es un realidad muy preocupante" en Andalucía: "Tenemos que cambiar el chip y normalizar"

SEVILLA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha afirmado este martes en el Parlamento que la muerte por suicidio "es una realidad muy preocupante en nuestro país y en nuestra comunidad", una realidad que "debemos abordar y mejorar los recursos que ponemos a disposición de las familias y los jóvenes que piensan que el suicidio pude ser una solución para sus problemas". "Tenemos que cambiar el chip, normalizar y quitar el estigma que actualmente tiene", ha manifestado.

Así ha respondido el consejo a la pregunta formulada en comisión por el PSOE sobre evolución de los suicidios y comportamientos suicidas en la población infantil y adolescente de Andalucía tras la pandemia del Covid-19, ante lo que Aguirre ha querido dejar claro que "seguimos en la pandemia", para añadir que "no tenemos ninguna variante nueva que nos pueda dar una gran preocupación sobre una séptima ola, pero sí tenemos que estar precavidos porque estamos en lo que se llama dientes de sierra, con una tendencia plana y con estigma de ir ascendiendo, igual que ocurre en otros países de nuestro entono europeo".

Tras esta aclaración, el titular de Salud ha destacado que el objetivo "es garantizar el acceso justo e igualitario a los servicios de salud mental", para explicar la terminología porque "debemos tener claro que la conducta suicida es un fenómeno complejo de medir, ya que una cosa es la idea suicida y otra los intentos de suicidio". Además, ha dicho que es imprescindible diferenciar dos realidades, "los intentos de suicidios de las autolesiones".

Ha indicado que el III Plan Integral de Salud Mental "establece diez objetivos prioritarios" y ha defendido la "homogeneización de los planes existentes" de prevención, punto en el que se ha referido a la aplicación móvil 'Más caminos', una herramienta de apoyo a la prevención del suicidio.

Además, ha apuntado que en España "no existe un plan nacional de prevención del suicidio" y que en septiembre de 2021 "hemos elaborado el plan de acción en el sistema sanitario público para la prevención, y atención", 50 acciones que "refuerzan la asistencia clínica con el objetivo de reducir la prevalencia".

Aguirre ha explicado que los datos de muerte los facilita el INE "habitualmente con un retraso de 24 meses con lo que no hay una información fidedigna de la evolución de los datos tras la pandemia", para añadir que según los datos de 2020, no desagregados por edad, "se ha observado un aumento del 23,9 en la población total de Andalucía".

Ha apuntado teniendo en cuenta la totalidad de la población andaluza, "en 2019 se produjeron 640 fallecidos por suicido, 479 hombres y 162 mujeres" y en 2020 "739 muertes", y respecto a la población infanto juvenil "no hay datos desagregados a nivel andaluz".

En este sentido ha dicho que a nivel nacional, y observando los datos, "entre jóvenes menores de 15 años, el primer año de pandemia se dobló el número de fallecimientos, en cambio en los de 15 a 20 años se reduce levemente el número". Y ha agregado que la Plataforma nacional para la prevención del suicido aporta datos de Andalucía en la franja de diez a 24 años, "31 en 2018, 24 en 2019 y 33 en 2020".

Aguirre ha dicho que se constata un "aumento" de la petición de ayuda en la población infanto juvenil en atención primaria y en salud mental, destacando que para 2022 se prevén "más recursos humanos" para la esta población y ha manifestado que la muerte por suicidio "es una realidad muy preocupante en nuestro país y en nuestra comunidad".

"Durante mucho tiempo se decía que no debía hablarse de suicidios y ha sido un craso error que hemos cometido durante mucho tiempo", ha dicho el consejero, quien ha lamentado "haber estado ocultando los fallecimientos por suicidio". "Hay una realidad evidente, de lo que no se habla no existe y si no existe no preocupa, de ahí que tengamos que cambiar el chip y normalizar y quitar el estigma que actualmente tiene el suicido". "Es una realidad que debemos abordar y mejorar los recursos que ponemos a disposición de las familias y los jóvenes que piensan que el suicidio pude ser una solución para sus problemas", ha concluido.

"DEBEMOS IR HACIA UNA ATENCIÓN MENOS MEDICALIZADA"

Jesús María Ruiz, por su parte, ha respondido que han pedido esta comparecencia porque "queremos prestar atención" al suicidio, y ha aludido a un informe de Unicef que dice que "la covid ha supuesto la tormenta perfecta para miles de niños y familias del mundo". Ha apuntado que las autolesiones "es uno de los aspectos más de manifiesto entre los adolescentes y niños" y ha instado a trasladar al ciudadano un compromiso "inequívoco de que este asunto se va a abordar".

Ha aludido a la "impotencia de las familias sobre qué hacer, qué decir o a quién acudir" y ha abogado por "poner más énfasis a los recursos", como "reforzar" el papel comunitario de la salud mental y formar a médicos y docentes en la detección. Ha celebrado que se incremente el apoyo a la psicología clínica, "sobre todo porque debemos ir hacia una atención meno medicalizada".

"Es imprescindible hablar con claridad de los suicidios y es necesario trasladar a la ciudadanía garantías, compromiso, atención y prevención y hacerlo desde todos los ámbitos", ha manifestado Ruiz, quien también aboga por "priorizar" los recursos para que el sistema "tenga capacidad de forma cercana" en los dispositivos comunitarios y las unidades especializadas.