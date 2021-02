Aguirre asegura que no existe "colapso" en centros sanitarios y PSOE-A le replica que "no sabe de lo que habla"

SEVILLA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha asegurado este jueves ante el Pleno del Parlamento que no existe "colapso" en los centros sanitarios públicos andaluces en la actual situación de pandemia del coronavirus y el PSOE-A le ha replicado que "no tiene ni idea de lo que habla ni tiene sensibilidad".

Durante la sesión de control al Consejo de Gobierno del Pleno del Parlamento, Aguirre ha querido dejar claro que ese "colapso" de centros sanitarios denunciado por el PSOE-A "no existe" y que la situación provocada por la pandemia se está abordado con criterios de planificación anticipada.

Ha recalcado que hay un plan de recuperación de la actividad asistencial, que se va a adaptando a los requerimientos que manda la propia y además ha defendido los "grandes profesionales" con que cuenta la sanidad pública andaluza.

Ha denunciado el discurso "cutre" del PSOE-A de "cuanto peor, mejor", para "crear miedo" en la población, y ha insistido en que la sanidad andaluza no ha tenido problemas de "colapso" a nivel hospitalario ni en los periodos de alta frecuentación, algo que son cosas "antiguas" de los anteriores gobiernos socialistas.

Por su parte, el diputado del PSOE-A Jesús María Ruiz ha manifestado, tras negar Aguirre la existencia de "colapso", que éste "no tiene ni idea de lo que habla ni sensibilidad" y le ha preguntado cómo puede decir que "no hay colapso en los centros sanitarios de Andalucía, si sólo basta con salir a las puertas".

Ha asegurado que los centros de salud están colapsados, sin consultas presenciales y además los ciudadanos ni siquiera son atendidos por el canal Salud Responde. Ha denunciado que la Junta, cada vez que toma una medida, sentencia "a muchas personas al sufrimiento y muchas incluso a la muerte". "Esto es de juzgado de guardia", ha dicho Ruiz en referencia a las palabras del consejero y ha recalcado que "gran parte del sufrimiento y de la mortalidad que se está produciendo es evitable y lo podían haber evitado".

De otro lado, Ruiz ha denunciado la falta de "transparencia" de la Junta sobre el acuerdo con la sanidad privada para la atención de pacientes en esta situación de pandemia.

El consejero ha defendido que para evitar demoras en los procedimientos diagnósticos y quirúrgicos de los pacientes del Servicio Andaluz de Salud (SAS), existe un principio de acuerdo con las entidades privadas, cuyo objetivo es que en el caso de que sea necesario descongestionar plantas de hospitales públicos, los pacientes se puedan derivar a los centros privados que se adhieran a este acuerdo.

Ha indicado que, en principio, se derivarán pacientes convalecientes de Covid que estén estables o pacientes con patologías crónicas no Covid, pero también estabilizados. Ha querido dejar claro que "no hay de opacidad, sino máxima transparencia", en relación con ese principio de acuerdo para la utilización de los recursos sanitarios privados.

En cuanto a los importes acordados en ese acuerdo, Aguirre ha detallado que la estancia diaria de convaleciente Covid y no Covid es de 177 euros; la diaria de UCI paciente Covid, 750 euros, y la estancia diaria UCI paciente no Covid, 550 euros, unas tarifas "mucho menores" que las pactadas en otras comunidades.

Ha querido dejar claro que no pasa "nada" por sumar recursos públicos y privados, porque la sanidad "es una y para todos, y máxime en una pandemia".

Por su parte, Ruiz ha denunciado que se ha tenido que saber a través de los medios de comunicación, porque la Junta no ha informado en el Parlamento de manera formal, que se gastaron más de 150 millones de euros en derivación de 618.000 pacientes de la pública a la privada hasta noviembre. "No dan información de nada y no sabemos lo que pasa con las listas de espera", según ha indicado el parlamentario socialista, quien ha señalado que el actual Gobierno andaluz pone los "intereses públicos al servicio de intereses privados", en "plan amiguetes".

Le ha insistido en pedir que explique esos acuerdos con la sanidad privada y que remita al Parlamento la información sobre los criterios, expedientes y garantías, si es que "las puede ofrecer", de esas adjudicaciones y acuerdos con centros privados de sanidad. En su opinión, se está haciendo una "selección de los enfermos con patologías más rentable" desde el punto de vista de los hospitales privados.