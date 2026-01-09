Aguirre destaca la "alta" actividad legislativa del Parlamento: "Síntoma de democracia viva y útil para el ciudadano"

Archivo - El presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre, ha destacado este viernes la "alta actividad legislativa" de la Cámara autonómica durante el último periodo de sesiones, que se cerró en diciembre, con una "alta tasa de leyes aprobadas que vienen a dar solución a problemas reales de los andaluces y a demandas históricas".

"El Parlamento funciona y legisla", ha señalado Aguirre, para quien "la aprobación de nuevas leyes siempre debe ser síntoma de una democracia viva y útil para los ciudadanos".

Según se recoge en un comunicado, el Parlamento de Andalucía ha aprobado seis proyectos de ley y una proposición de ley en el primer periodo de sesiones correspondiente al cuarto año de la XII Legislatura. Con estas nuevas normas se han aprobado un total de 28 iniciativas legislativas en la actual legislatura.

En concreto, se han aprobado la Ley de impulso y promoción de la producción ecológica y otras producciones agrarias, pesqueras y acuícolas certificadas en Andalucía, la Ley de Agentes Medioambientales de Andalucía, la Ley de espacios productivos para el fomento de la industria en Andalucía, la Ley de Vivienda de Andalucía, la Ley del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Ley del Tercer Sector de Acción Social de Andalucía y la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2026.

Por otro lado, este primer periodo ha arrojado la celebración de un total de 219 reuniones de trabajo de los diferentes órganos que integran la Cámara. En concreto, se han producido 21 reuniones de la Mesa del Parlamento, 9 de la Junta de Portavoces, 174 sesiones de Comisiones, 7 ponencias legislativas y 8 plenos de la Cámara, incluyendo el debate general sobre la situación de la sanidad pública en Andalucía, que se celebró el 22 de noviembre, y el Debate del Estado de la Comunidad, que tuvo lugar el pasado 27 y 28 de diciembre.

Con respecto a las 53 proposiciones no de ley presentadas para su debate en Pleno, 14 de ellas han sido aprobadas y nueve rechazadas. En el caso de las proposiciones no de ley aprobadas en comisión, de las 82 presentadas, 19 han sido aprobadas y 26 rechazadas. A esto se suma la aprobación de un Decreto-Ley.

De igual modo, el pleno del Parlamento tomó en consideración la iniciativa legislativa popular de recuperación de los niveles de calidad del sistema sanitario público de Andalucía que actualmente se encuentra en plazo de presentación de propuestas de agentes sociales. En el caso de las mociones, se han presentado seis, de las cuales cuatro han sido aprobadas y una rechazada. En cuanto a las preguntas orales parlamentarias, se han presentado un total de 1.290, de las que 170 han sido contestadas en Pleno y 340 en Comisión

Respecto a la actividad social, se han llevado a cabo diversos actos vinculados a asociaciones e instituciones de marcado carácter social, como es el caso de la celebración de las II Jornadas de Acogimiento Familiar, la conmemoración del Día de la Comunidad Gitana de Andalucía, la celebración del XVII Pleno Infantil de Unicef o la tradicional conmemoración del Día de la Comunidad Gitana de Andalucía, entre otros.

Asimismo, el Salón de los Pasos Perdidos ha sido el escenario elegido para acoger dos exposiciones conmemorativas, la primera de ellas relativa a la celebración del 180 Aniversario de la Guardia Civil y una segunda recordando el primer atentado múltiple de ETA. Por último, el Parlamento de Andalucía ha puesto en marcha una visita virtual a través de su página web.

A través de más de 1.500 imágenes de alta calidad, los usuarios pueden recorren la sede de la Cámara con una exploración interactiva a través de sus diferentes galerías, detalles arquitectónicos y obras de arte. Este proyecto se enmarca en el Plan de Transformación Digital que desarrolla el Parlamento en la actual legislatura.