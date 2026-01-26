La Junta presenta el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía al tejido empresarial de Puente Genil (Córdoba)

Archivo - Carmen Granados en una exposición sobre el POTA, en una imagen de archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

PUENTE GENIL (CÓRDOBA), 26 (EUROPA PRESS)

La delegada territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía en Córdoba, Carmen Granados, ha mantenido un encuentro de trabajo en Puente Genil (Córdoba) con representantes del tejido empresarial de la localidad, en un acto organizado por el Ayuntamiento y la Asociación de Empresarios.

La sesión ha permitido acercar a los agentes económicos las principales líneas del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) y su aplicación en el ámbito local. Granados ha agradecido la implicación de las entidades organizadoras, destacando que "hoy estamos aquí, en Puente Genil, gracias al compromiso del Ayuntamiento y de la Asociación de Empresarios".

"Ellos han sido claves --ha proseguido-- para que esta reunión de trabajo sea posible, acercando la presentación del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía a las necesidades reales de nuestro territorio".

Durante su intervención, la delegada ha subrayado que este plan "responde al firme compromiso de la Junta de Andalucía con la ordenación del territorio y el urbanismo de nuestros municipios", un compromiso que se ha materializado en la constitución de una mesa técnica conjunta entre el Ayuntamiento de Puente Genil y la Junta, celebrada en marzo de 2025, para avanzar en un documento adaptado tanto a la realidad local como a la legislación vigente.

Granados ha insistido en la relevancia estratégica del POTA "como actualización de un plan vigente desde hace casi dos décadas y como una herramienta esencial para afrontar los retos actuales de sostenibilidad, equilibrio territorial y cohesión social".

En este sentido, ha destacado que Puente Genil, "con una fuerte vocación industrial, logística y agroalimentaria, cuenta con importantes oportunidades dentro del nuevo marco territorial". Entre ellas, la delegada ha señalado la mejora de las conexiones viarias y ferroviarias, la adecuada ordenación del suelo y el impulso al crecimiento económico "con seguridad jurídica y respeto al territorio".

La reunión ha tenido un marcado carácter participativo, asegurando Granados que "hoy venimos a escuchar. Queremos intercambiar ideas y recoger propuestas. Este plan lo tenemos que construir entre todos, con el compromiso de cada uno de los actores que formamos parte de este territorio", ha afirmado.

Por su parte, el alcalde de Puente Genil, Sergio Velasco, ha agradecido la presencia del empresariado local, subrayando la "importancia de colaborar en la definición de un modelo territorial que garantice el desarrollo sostenible del municipio".