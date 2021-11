Aguirre esgrime un incremento de 3.057 millones del gasto sanitario sobre 2018 y PSOE habla de "sanidad lowcost"

SEVILLA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha esgrimido este jueves en el Pleno del Parlamento el incremento del gasto sanitario experimentado en la presente legislatura, que ha cifrado en 3.057 millones en comparación con 2018, último año de Gobierno socialista, y concluir que, frente a la tesis del PSOE, de que "la sanidad era la joya de la corona, en realidad era de hojalata y oxidada".

La secretaria general del Grupo Socialista, Soledad Pérez, ha hablado de "sanidad lowcost" para retratar el modelo de gestión del Gobierno de PP y Cs, mientras que ha puesto de manifiesto que no aparecen en el proyecto de Presupuesto de 2022 la partida para la renovación de los 12.000 profesionales que continuarán con contrato de seis meses tras haber sido refuerzo contra el Covid.

Aguirre, quien ha respondido a una interpelación del PSOE sobre recursos humanos, materiales y financieros del Servicio Andaluz de Salud, ha sostenido que "este Gobierno demuestra su compromiso en los Presupuestos, lo demás es humo".

El consejero de Salud ha afirmado que "nunca antes se había invertido tanto en sanidad", por lo que ha esgrimido los 12.900 millones consolidados en el proyecto de Presupuesto de 2022 dedicados a Sanidad, 1.128 millones más, un 9,58% más sobre las cuentas de 2021, mientras que ha reivindicado un gasto sanitario relativo sobre el PIB de un 7,4%, 1,7 puntos más que en tiempos del PSOE, y un gasto por habitante de 1.524 euros, 312 euros más que sobre los Gobiernos socialistas, para indicar que Andalucía ha pasado de "estar en la cola a la zona media".

Aguirre ha presumido de ofrecer "calidad y estabilidad en el empleo", que ha cifrado en 7.087 trabajadores más sobre los Gobiernos socialistas, a los que ha recriminado la pérdida de 7.772 empleos, para llegar a una cifra total de 120.000 trabajadores sanitarios en la actualidad, mientras que ha señalado la intención de estabilizar a 10.000 trabajadores en próximos meses, para afirmar que "el Gobierno socalista destruyó empleo, éste crea".

El consejero de Salud ha apuntado un gasto de personal de 5.685 millones de euros, que supone casi la mitad del Presupuesto de la Consejería, y se incrementa en 1.280 millones respecto a 2018 y ha subrayado que hay una partida presupuestaria prevista de 246 millones para afrontar contrataciones asociadas al Covid.

Aguirre ha esgrimido que en el apartado inversor el Gobierno actual sale ganando en la comparación con el precedente, que sube 307 millones sobre 2018 y son 1.090 millones en la legislatura frente a los 303 del periodo 2015-18, así como ha blandido una inversión de 108 millones en equipos de alta tecnología, ha recriminado al PSOE que se encontró con "mucho papel y poco ladrillo" y ha apuntado que "estamos sentando las bases para la transformación de nuestro modelo sanitario".

En el caso de la Atención Primaria, el consejero de Salud ha hablado de "un nuevo modelo", que ha caracterizado en "gozar de mayor tiempo por consulta, esos minutos por paciente", mientras que ha planteado una cifra de 30 pacientes por médico en su consulta diaria.

Aguirre le ha preguntado al PSOE "en cuáles de estas medidas están en contra" y ha dicho dirigirse directamente al Grupo Socialista para preguntarle si "van a decir no al Presupuesto de 2022 para blindar la sanidad pública", por lo que ha instado al PSOE a que "piensen lo importante que es este Presupuesto" y ha abogado por alcanzar "un pacto por la sanidad y remar todos hacia el mismo sitio".

PSOE: DE APLAUSOS Y ESTATUAS DE MÁRMOL A PORTAZO Y CARTAS DE DESPIDO

La parlamentaria socialista Soledad Pérez ha recordado que "el presidente se comprometió, anunció, que iba a renovar los contratos a los 20.000 profesionales que reforzaron la sanidad durante la pandemia, cuando han sido 8.000 despedidos el 31 de octubre, y seguramente habrá más despidos", por lo que ha concluido que se trata de "un modelo de sanidad lowcost, es un auténtico desmantelamiento de la sanidad pública", y ha lamentado que los profesionales sanitarios hayan pasado de "los aplausos y las estatuas de mármol de Moreno Bonilla al portazo y las cartas de despedido".

La secretaria general del Grupo Parlamentario Socialista ha considerado que la Atención Primaria ha pasado de ser "puerta de acceso a barrera de entrada", mientras que ha apuntado que "el 90% de los médicos está en contra de los protocolos de su Gobierno, un 84% denuncia la falta de plantilla", para colegir que "no faltan profesionales, hay huida de profesionales a otras comunidades autónomas".

"No se esconda en la falta de profesionales, su Gobierno es un factor de riesgo para los profesionales, cansados de sus condiciones salariales", ha afirmado Soledad Pérez, quien ha proclamado su "envidia" sobre la gestión sanitaria de la Comunidad Valenciana por cuanto ha asegurado que va a contratar a 6.000 puestos estructurales, mientras que ha trasladado que el Gobierno andaluz "solo ha ejecutado el 12%" de las inversiones.

La diputada socialista ha esgrimido datos en su retrato de la situación de la Atención Primaria en Andalucía como que "a ningún andaluz le coja el teléfono Salud Responde, que la cita sea a 27 días en Primaria, se han agudizado las patologías crónicas", antes de recordar que de los 12.000 profesionales que han quedado de refuerzo por el Covid solo 415 son médicos de Atención Primaria.

Pérez ha planteado una batería de preguntas al consejero de Salud, a quien ha trasladado "qué va a pasar con la contratación de los profesionales, qué va a pasar con los complementos retributivos, con la carrera profesional", mientras que le ha reprochado el relevo en la Dirección General de Personal para apuntar que ha situado al frente de ésta a "un político del PP pata negra".

En su réplica a Aguirre, la parlamentaria socialista se ha lamentado de que "le pedía rigor y no lo he encontrado", mientras que se ha cuestionado las cifras presupuestarias para proclamar "qué poquito le brilla" y esgrimir que en "una hojita y media de ficha de invesiones del SAS, de 350 millones de euros de inversión, cuánto aporta la Junta de Andalucía, 15 millones de euros, el resto, el Gobierno de España y los fondos europeos". Pérez ha afirmado que "a la realidad no es fácil de escapar, a usted la realidad andaluza le alcanzó hace tiempo".