Aguirre lamenta que Sanidad haya dicho "no" a vacunar con Janssen de manera voluntaria a los menores de 40 años

SEVILLA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha lamentado que la Comisión de Salud Pública, reunida este jueves y en la que están representadas el Ministerio de Sanidad y todas las comunidades, haya dicho "no" a la apuesta de comunidades como Andalucía, Madrid o Cataluña de ampliar la vacunación voluntaria con Janssen a los menores de 40 años.

Durante su intervención ante la pregunta formulada en el Pleno del Parlamento por la diputada no adscrita Luz Belinda Rodríguez sobre los efectos secundarios de las vacunas, Aguirre ha explicado que acaban de terminar la reunión de la comisión, en la que "Cataluña, Madrid, Galicia o Andalucía hemos apostado por ampliar la vacunación de Janssen por debajo de 40 años al resto de la población según prospecto".

"Aquí me quejo amargamente de que nos hayan dicho que no, que lo mismo que ya no nos mandan AstraZeneca no nos van a mandar Janssen una vez que acabemos el rescate por encima de 40 años, cuando la propuesta que ha hecho Andalucía es poner la vacuna a todos aquellos por encima de 18 años que quieran voluntariamente".

El titular de Salud ha afirmado que "es una pena que perdamos otra arma tan importante, porque de las cuatro que teníamos perdimos AstraZeneca, perdemos ahora Janssen, y nos queda Moderna y Pfizer", para añadir que CureVac "provoca un inmunidad de entre el 40 y el 50% y ha dejado de fabricarse".

Asimismo, Aguirre ha señalado que "la inmunidad que provocan la vacunas ronda el 90%" y que "hay un 10% que no desarrolla suficiente volumen de anticuerpos y puede contagiarse con el virus, pero desarrollan una forma más leve de infección". Ha añadido que las vacunas contra el Covid "tiene una inmunidad altísima" si las comparamos con otras como las de la gripe.

Sobre los efectos adversos, ha dicho que "son los que vienen en los prospectos de las diferente vacunas" y que ante cualquier efecto "se estudia, se contabiliza y se mira si de verdad es un efecto adverso o una patología propia que tenía que haber pasado en un momento determinado", porque "está todo perfectamente catalogado".

Ha destacado los efectos positivos de las vacunas, "el arma más importante para luchar contra la pandemia" y que si no fuera por las vacunas, teniendo en cuenta la contagiosidad de la cepa delta "tendríamos un problema hospitalario impresionante y sería casi inasumible". "Llamo a todos los grupos a la vacunación", ha incidido.

Por su parte, Luz Belinda Rodríguez ha preguntado "si de verdad la eficacia de la vacuna es tal que se considera invulnerable frente al Covid a quienes la reciben", porque eso es lo que "significa inmunidad", para añadir que cómo se explica entonces "que un buen número de personas" que están ingresadas con coronavirus estén vacunados.

"Dejen de usar el término inmune", ha espetado al consejero, toda vez que ha añadido que "debido a la opacidad con la que se trata el tema, no se informa con claridad de los efectos adversos de estas vacunas" y ha preguntado "sobre cuántas personas han sido atendidas en hospitales y centros de salud por efectos secundarios, cuántas mujeres han perdido a su bebé tras recibir la vacuna o en cuántas muertes ha tenido incidencia directa".

"No niegue a los andaluces la información veraz y que luego, debidamente informados, decidan sobre su salud", ha concluido Rodríguez.