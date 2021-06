Aguirre valora acuerdo para que CCAA tengan última palabra con medidas y Comité Interterritorial recomiende ante covid

SEVILLA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las comunidades autónomas seguirán ejerciendo sus competencias para el control de la pandemia de coronavirus, mientras que los pronunciamientos del Consejo Interterritorial seguirán teniendo la consideración de recomendaciones, según las explicaciones que ha ofrecido este miércoles el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ante el Pleno del Parlamento de Andalucía de la reunión de este órgano de interlocución entre el Gobierno y las comunidades autónomas.

Aguirre, que ha descrito la reunión del Consejo Interterritorial como

"un pleno largo e intenso", ha explicado a la Cámara autonómica que "hemos acordado por consenso entre el Ministerio y las comunidades autónomas que las competencias que tiene la Consejería, la Junta de Andalucía, se respeten por el Gobierno", de manera que "las competencias del Comité Territorial de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto no la puede asumir el Gobierno central".

En ese reparto de atribuciones que ha hecho Aguirre ante el Pleno, las directrices sobre "ocio nocturno o celebraciones quedan como recomendaciones", mientras que "las medidas oportunas quedan a criterio nuestro", en alusión a las gobiernos autonómicos.

El consejero de Salud ha afirmado que "el Consejo Interterritorial ha sido duro" y se ha preguntado si "era necesario este espectáculo, esa inquina en publicarlos en el BOE", sobre las medidas publicadas el sábado 3 de junio después del Comité Interterritorial de la pasada semana.

Aguirre ha descrito que el Gobierno ha pasado de "tomar decisiones a las bravas para después llegar a un punto de consenso".

El consejero de Salud ha reinvidicado que "Andalucía no es como la Rioja", por lo que ha reclamado que, con diferencias como que la provincia de Huelva tenga una tasa de incidencia de 280 y Almería de 70, "el abordaje no es conjunto", para lo que ha abogado por "cirugía de precisión", cuya ejecución ha defendido tiene que hacer el Gobierno autonómico para acometer "una toma de decisiones lo más selectiva posible".

Aguirre ha insistido en la naturaleza del Consejo Interterritorial como órgano cuyas decisiones se adoptan por consenso, que ha atribuido a todos los consejeros, por lo que ha colegido, según el marco legal, que "las decisiones si no son por consenso, son recomendaciones", por lo que ha desechado que se puedan tomar "por mayoría simple".

El consejero de Salud ha blandido que el Gobierno andaluz había aparcado la presentación de su recurso contencioso administrativo contra las directrices publicadas en el BOE, tras la paralización cautelar adoptada por la Audiencia Nacional después del recurso interpuesto por la Comunidad de Madrid, al alegar que "no se ha presentado en aras de la buena voluntad y no judicializar la salud pública".

MÁS DE 50.000 CERTIFICADOS COVID DESCARGADOS EN ANDALUCÍA

El consejero de Salud, quien ha indicado que en Andalucía se han descargado 50.431 certificados digitales Covid en poco más de 24 horas, un asunto que se ha abordado en el Comité Interterritorial, ha indicado que en el caso de la vacunación de la selección española de fútbol se ha colegido que es una decisión del Ministerio.

"Cuando he tenido que vacunar a los estibadores no he consultado", ha afirmado Aguirre, quien ha afirmado que "delegar (en las comunidades) la vacuna de la selección no se ha visto lógico", por lo ha apuntado que "no entro a valorar la decisión de que se les iba a vacunar".

Otro de los puntos del Consejo Interrterritorial abordados ha sido la vacunación de turistas nacionales en la comunidad donde pasen sus vacaciones, aspecto donde Aguirre ha afirmado que "hemos pedido que se facilite la organización a través del Consejo Interterritorial", petición a la que ha sumado que lleve "aparejado la entrega de vacunas de otras comunidades".

El consejero ha manifestado "la disposición de Andalucía de vacunar a aquellas personas que en verano residan en nuestro territorio pero necesitamos colaboración a nivel nacional para que este asunto puedan llevarse a cabo con la mayor fluidez posible ya que requiere tramitar un desplazamiento temporal".

VACUNACIÓN CON PZIFER A MENORES DE 11 A 16 AÑOS

El Consejo Interterritorial ha acordado, según el relato del consejero de Salud, la vacunacion con Pfizer a los menores comprendidos entre los 11 y los 16 años, con la pretensión de que "antes del inicio del curso estén perfectamente vacunados".

Aguirre ha avanzado posibles problemas de estocaje de vacunas en agosto, por lo que ha abogado por "aquilatar el porcentaje de vacunación", aunque ha explicado que con "AstraZeneca no tenemos problemas para los grupos etarios de los menores de 60 a 69 años".

El consejero de Salud también ha reclamado "no entrar en el debate de que se utilice Pfizer como segunda dosis en los vacunados en primovacunación con AstraZeneca".

"En Andalucía las segundas dosis están aseguradas, según nos ha manifestado el propio Laboratorio", ha indicado.

En el Consejo Interterritorial de Salud se ha planteado que la Incidencia Acumuladada en la franja de edad de entre 16 y 17 años, así como en el grupo de 15 a 29, "ha aumentado de forma desproporcionada", aunque ha matizado que "no repercuten en los ingresos".