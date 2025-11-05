Airef insta a Junta a "vigilar" que cumpla la regla de gasto en 2026 y señala subida del 7% del sistema de financiación

Archivo - La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), Cristina Herrero, en una imagen de archivo. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

SEVILLA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) insta a la Junta de Andalucía a que "vigile la ejecución de su presupuesto", por cuanto aprecia un crecimiento del gasto computable de un 4,2% para 2026, aun cuando reconoce que "no es una desviación acusada" sobre la cifra de referencia como regla de gasto, establecida en el 3,3% para el próximo ejercicio en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).

En el apartado de los ingresos, la Airef aprecia un incremento del 6% de sus fuentes de financiación, recursos al margen procedentes de Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), de manera que supondrán "el 18,2% del PIB", así como ha subrayado que "esta variación está sustentada en el aumento del 7% de los recursos del sistema de financiación".

Las indicaciones de este organismo evaluador externo del gasto público se reflejan en su informe sobre las líneas fundamentales del proyecto de Presupuesto para 2026, así como sobre el escenario presupuestario hasta 2030, que rubrica la presidenta de este organismo, Cristina Herrero.

La previsión de la Airef es que "Andalucía incumplirá la regla de gasto nacional en 2025 y, con menos desviación, en 2026", ya que señala que el gasto que se computa dentro de la regla de gasto "aumentará un 8,1% en 2025 y un 4,2% en 2026", cotas que supondrá "superar los límites individuales del 3,2 y 3,23% vigentes, respectivamente".

Más allá del horizonte actual considera también que "alcanzará el equilibrio en 2025 y un superávit del 0,5% del PIB en 2026".

En su análisis del gasto para el próximo ejercicio la Airef prevé, que al margen de la contribución del Plan de Recuperación, que éstos "aumentarán un 6% en 2025 y un 3% en 2026", de manera que el próximo año representarán el 17,7% del PIB.

Apunta el organismo de evaluación externa que "en 2026 los gastos corrientes crecerán cerca del 4% y los de capital en tasas más moderadas", antes de señalar como factores del crecimiento del gasto "la actualización de los salarios derivada de la normativa básica estatal, el deslizamiento salarial y la subida del complemento específico de los docentes", para señalar entonces "una variación de casi el 4% en la remuneración de asalariados".

La Airef indica sobre otros apartados del gasto "un aumento del 4%" en los de funcionamiento, del 3% en los asociados a conciertos y del 4% en los otros gastos corrientes", además de considerar "un aumento por encima del 2% los gastos de capital financiados con fondos europeos ajenos al PRTR".

Analiza apartados del gasto anunciado, como el plan de choque para reducir la lista de espera quirúrgica, del que indica que "supondrá un mayor gasto de 22 millones en 2025 y de 3 millones en 2026", además de aludir a "una nueva medida de gratuidad de las escuelas infantiles con impacto de 9 millones en 2025 y de 23 millones en 2026", así como apunta que "las medidas de gasto relativas al personal supondrán, por su parte, 100 millones de euros en 2025 y 22 millones en 2026".

"El proyecto prevé aumentos del 6% en los gastos de personal, del 11% en los gastos corrientes en bienes y servicios, del 5% en las transferencias corrientes y por encima del 50% en los de capital", prosigue en su análisis del gasto previsto en 2026.

En el caso de las perspectivas a partir de 2026 y con el referente del año 2030 indica el organismo evaluador externo que "en 2027 aumenta el riesgo de desviación de la regla de gasto nacional y del crecimiento del gasto primario neto de medidas de ingresos" y estima aquí que el gasto computable como regla de gasto "crecerá en Andalucía un 4,8% en 2027, superando el actual límite del 3,4%".

Cree la Airef que la región "alcanzará en 2030 un superávit de una décima del PIB en un escenario de políticas constantes", de manera que en 2027 habrá "un empeoramiento del saldo registrado por la comunidad, con cierta mejora en 2028", un escenario que enmarca en una evolución del gasto "superior" al crecimiento de los recursos.

UNOS MENORES INGRESOS DE 61,5 MILLONES POR LAS DEDUCCIONES FISCALES

Se pronuncia también la Airef sobre las medidas fiscales de la Junta desde la perspectiva de su repercusión en los ingresos, para explicar que "implicarían, por un lado, nuevas rebajas fiscales por deducciones en el IRPF (celiaquía, mascotas, gimnasios y alquileres) que, en conjunto, supondrán una menor recaudación de 61,5 millones de euros", para apuntar entonces que "afectarán a los ingresos autonómicos a partir de 2027, pero a la regla de gasto en 2026".

De otra parte señala que una elevación del tipo reducido en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPAJD) para profesionales del sector inmobiliario, "por lo que se espera en 2026 mayores ingresos de 51,5 millones que afectarán positivamente a la regla de gasto".

LA DEUDA

En el apartado de la deuda pública señala que a la conclusión de 2026 será de "un 16,5% del PIB", para recordar que parte de una cota del 19,1% en 2024 y, en consecuencia, "la ratio mejoraría en algo más de dos puntos y medio en el periodo 2025-2026", hecho que atribuye "al crecimiento previsto del PIB", así como por "la aplicación de los saldos fiscales previstos en el periodo o realizados en ejercicios anteriores".

En cuanto a la composición de la deuda de Andalucía describe la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal que "los mecanismos extraordinarios de financiación representan más del 60% de la deuda total de la Comunidad Autónoma de Andalucía", para precisar que en 2024 su peso era de un 61% y que se registra una "tendencia decreciente iniciada en 2019", así como que "con datos hasta el segundo trimestre de 2025, el peso de los mecanismos extraordinarios se reduce en algo más de cinco puntos, hasta un 55,7%".

Cree la Airef que "la ratio de deuda sobre PIB de la comunidad seguirá descendiendo a medio plazo", para apuntar que se situará "en 2030 próximo al nivel de referencia del 13%", comportamiento que atribuye "al efecto denominador y a unas previsiones favorables de los saldos fiscales previstos".