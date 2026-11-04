La Airef prevé que Andalucía "incumpla la regla de gasto" y cierre con superávit los ejercicios de 2026 y 2027

Archivo - La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), Inés Olóndriz, en la rueda de prensa para presentar en la sede de la institución la quinta Opinión sobre el Ingreso Mínimo Vital (IMV), a 23 de julio de 2026. (Foto d - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

SEVILLA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) prevé que la comunidad autónoma de Andalucía "incumpla la regla de gasto nacional" en los años 2026 y 2027, y estima que alcanzará superávits del 0,1% y 1,1% del PIB, respectivamente, en dichos dos ejercicios.

Así lo ha dado a conocer la Airef al publicar este miércoles su informe sobre las "líneas fundamentales" del Presupuesto de la Junta de Andalucía para el año 2027, que ha iniciado su tramitación parlamentaria después de que el Consejo de Gobierno aprobara su proyecto de ley la semana pasada.

En dicho informe, consultado por Europa Press y firmado por la presidenta de la Airef, Inés Olóndriz, se precisa que, "sin los gastos asociados a paliar los daños del 'tren de borrascas' de principios de 2026, el superávit de la comunidad alcanzaría el 0,7% del PIB en 2026 y el 1,2% en 2027".

La Airef estima que "el gasto computable a efectos de la regla de gasto nacional aumentará en la comunidad un 4,2% en 2026 y un 5,9% en 2027, superando los límites individuales del 3,5% y 4% vigentes, respectivamente, para cada uno de los años".

Asimismo, en el informe se apunta que "el crecimiento del gasto primario considerado en la regla de gasto europea se estima para la comunidad en 2026 y 2027 en el 4% y 5,5%", así como que "el cumplimiento de la regla de gasto en los dos años llevaría al superávit del 0,2% del PIB en 2026 y del 1,4% del PIB en 2027".

Un "crecimiento del gasto computable ajustado a los límites actuales en ambos años permitiría, bajo las previsiones de ingresos de la Airef, mejorar tres décimas las estimaciones de cierre de 2027", añade el documento.

Desde la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal han constatado que la Junta de Andalucía prevé "cerrar en equilibrio 2026 y 2027 y cumplir la regla de gasto", así como detallan que "el proyecto de presupuestos de la comunidad prevé alcanzar el equilibrio en 2027 bajo un nivel de empleos no asociados a fondos finalistas muy superior al previsto por la Airef".

A pesar de ello, "estima un crecimiento del gasto computable de la regla de gasto nacional ajustado al límite del 4%, ya que contempla la propuesta de que se habilite legalmente la posibilidad de destinar créditos por un importe de 2.496 millones de euros a gastos excluidos del cómputo de la regla".

Por parte de la Airef advierten de que "esta posibilidad de aplicar el posible superávit del ejercicio a gasto excluido de la regla, adicional al derivado de las borrascas, actualmente no tiene cobertura legal".

El informe precisa que, "de acuerdo con lo indicado por la comunidad, dichos créditos quedarían retenidos, y si no se habilitara la propuesta no se ejecutarían, para permitir el cumplimiento de la regla, lo que llevaría a un superávit por el importe del gasto no ejecutado de un 1% del PIB", y, "si se ejecutaran los créditos previstos en el proyecto sin habilitarse la posibilidad que plantea la comunidad, el crecimiento del gasto computable en 2027 superaría el 11%".

BAJADAS DE IMPUESTOS

De igual modo, la Airef estima que los ingresos de Andalucía en 2027, "sin tener en cuenta los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)", aumentarán un 9%, alcanzando el 18,9% del PIB.

Por otro lado, el mismo organismo estima una caída del 4,5% de los ingresos tributarios en su conjunto, "por el efecto de las nuevas bonificaciones en el Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones (ISD) y la bajada de tipos en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (Itpajd)".

En el resto de los recursos, se prevé un crecimiento del 9 "condicionado por la evolución de los fondos europeos, los ingresos asociados a la producción y las transferencias del Estado que, entre otros elementos, registran la aportación adicional al gasto en dependencia".

En el informe de la Airef se pone de relieve además que el proyecto de Presupuestos andaluces para 2027 incorpora nuevas medidas de rebaja fiscal que supondrán "menores ingresos cercanos a los 280 millones de euros", además de que el Gobierno andaluz "ha anunciado rebajas adicionales para los siguientes tres ejercicios".

Por otro lado, el proyecto de Presupuestos "recoge para 2027 los recursos del sistema de financiación comunicados" por el Ministerio de Hacienda y "previsiones similares a las de la Airef sobre los ingresos impositivos en su conjunto, pero contempla un volumen superior de fondos europeos que sitúa su escenario de ingresos por encima del de la Airef".

Asimismo, la Airef prevé que los gastos de Andalucía en 2027, "sin considerar los financiados por el PRTR ni asociados al tren de borrascas, aumentarán un 6% y alcanzarán el 17,7% del PIB", abunda el informe, que puntualiza que, "añadiendo las actuaciones desarrolladas y previstas en 2026 y 2027 para paliar los daños ocasionados por las borrascas de primeros de año, el crecimiento de los gastos será cercano al 4%".

De igual modo, la Airef prevé que los proyectos vinculados al PRTR en la comunidad autónoma de Andalucía alcancen en 2026 el 0,4% del PIB y "sigan ejecutándose en 2027 por un 0,1% del PIB".

En materia de deuda pública, la Airef considera que la de Andalucía se situará "al cierre de 2027 en un 15,1% del PIB". Partiendo de un 17,9% en 2025, la ratio "mejoraría en casi tres puntos en el periodo 2026-2027, por efecto del crecimiento previsto del PIB y, en menor medida, por la aplicación a la amortización de deuda de los saldos fiscales previstos en el periodo o realizados en ejercicios anteriores", agrega el informe.

RECOMENDACIONES Con este análisis, la Airef "sigue observando riesgo de desviación en 2026 y 2027 que se mantiene para los años siguientes como consecuencia de las rebajas fiscales previstas, las medidas de personal y el crecimiento esperado de otros gastos".

Desde la Airef advierten además de que "las rebajas fiscales sustanciales y progresivas previstas para los próximos cuatro años son contrarias a las recomendaciones formuladas" por dicho organismo, "afectan negativamente a la regla de gasto y perjudican la situación global de la comunidad en el medio plazo".

Además, consideran desde la Airef que "las medidas de ahorro adoptadas, aunque permiten anular parte del crecimiento del gasto derivado de las medidas de personal, son insuficientes para evitar aumentos superiores a las tasas de referencia".

Por otro lado, "de ejecutarse los créditos de gasto contemplados en el proyecto autonómico sin la habilitación correspondiente que permita su exclusión se produciría una significativa desviación en la regla de gasto y podría suponer un elevado nivel de gasto estructural y un rápido deterioro del saldo autonómico a medio plazo".

Así las cosas, la Airef concluye su informe recomendando a la comunidad autónoma de Andalucía que "evite la adopción de medidas adicionales que supongan mayores incrementos estructurales del gasto primario neto de medidas de ingresos, lo que incluye tanto medidas de carácter permanente de reducción de ingresos como de incrementos de gastos que no cuenten con financiación también de carácter estructural".