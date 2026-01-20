AJE Córdoba convoca la 26 edición de sus Premios AJE Andalucía al emprendimiento y la trayectoria empresarial

Imagen promocional de los premios que convoca la Asociación de Jóvenes Empresarios. - AJE CÓRDOBA

CÓRDOBA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) de Córdoba ha convocado la edición 26 de los Premios AJE Andalucía al emprendimiento y la trayectoria empresarial, un certamen que busca "reconocer la excelencia, creatividad y liderazgo empresarial y emprendedor de los jóvenes cordobeses".

Según ha informado AJE en una nota, bajo el lema de 'Trayectorias e Iniciativas de Éxito', esta edición mantiene como objetivo "destacar proyectos que contribuyen al desarrollo económico de Andalucía en dos categorías"

La distinción a la 'Iniciativa Emprendedora' está "dedicada a aquellos proyectos innovadores que han abordado desafíos críticos, contribuyendo al bienestar de la sociedad", mientras que el galardón a la 'Trayectoria Empresarial', reconoce a "negocios andaluces que, mediante sus logros, han dejado una huella indeleble en la historia empresarial, sirviendo como inspiración para las generaciones futuras".

El plazo para presentar candidaturas ya se encuentra abierto y toda la información se encuentra disponible en un nuevo espacio dedicado en la web corporativa de AJE Córdoba a los galardones (https://ajeandalucia.org/cordoba/premios-aje-cordoba/).

A través de esta página, los candidatos pueden obtener toda la información necesaria para concurrir a cualquiera de las dos modalidades de los Premios AJE Andalucía, como las bases de los premios, los requisitos, los plazos de entrega de candidaturas y la fecha de celebración de la gala de entrega de los premios.