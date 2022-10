Albares proclama que "Ceuta y Melilla son españolas y punto" en réplica a exministra Trujillo por "afrenta a Marruecos"

SEVILLA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha proclamado este viernes en Sevilla durante el coloquio posterior a una conferencia que las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla "son españolas y punto", en réplica a un pronunciamiento de la exministra socialista María Antonia Trujillo, quien ha asegurado que ambas poblaciones sobre suelo africano son "una afrenta a la integridad territorial de Marruecos".

"Que Ceuta y Melilla son españolas no le cabe duda a nadie", ha sostenido Albares en su respuesta sobre el pronunciamiento de la exministra de Vivienda en un gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, mientras que ha proseguido considerando que "las fronteras internacionales de España no tienen discusión", para lo que ha apuntado que no es necesario que "nadie certifique nada sobre Burgos y Valladolid, ni Ceuta y Melilla, son españolas y punto".

La exministra socialista de Vivienda María Antonia Trujillo afirmó este fin de semana en una entrevista con el medio digital marroquí Rue20 que la reivindicación marroquí sobre Ceuta y Melilla "está plenamente justificada, está inscrita en su ideario nacional y es irrenunciable".

Trujillo insistió en que "los casos de Ceuta y Melilla -y los peñones e islotes- suponen una afrenta a la integridad territorial de Marruecos" y los califica de "vestigios del pasado" que interfieren en las buenas relaciones entre España y Marruecos.

La exministra, residente en Marruecos, se reiteró así en su posición respecto a las ciudades españolas de Ceuta y Melilla tras unas declaraciones en septiembre.

"En España no existe libertad de expresión cuando te separas del pensamiento oficial único", afirmó, para abundar en la consideración de que "la libertad de expresión e información está más amparada en Marruecos que en España".

"Ya me gustaría que España tomara ejemplo de este país y no se desinformara y manipulara tanto", apostilló la exministra.