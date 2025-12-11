Albolote (Granada) celebra los I Premios de Turismo 'Cruce de Caminos' y presenta su nueva imagen turística

I Premios de Turismo 'Cruce de Caminos'. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

ALBOLOTE (GRANADA), 11 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta I y diputada de Turismo y Patrimonio, Marta Nievas, ha asistido a la gala de los I Premios de Turismo 'Cruce de Caminos' organizada por el Ayuntamiento de Albolote, en la que se ha reconocido la labor de personas, empresas y colectivos que refuerzan el potencial del municipio en el ámbito turístico. Durante el evento, también se ha presentado la nueva imagen turística de la localidad y se han otorgado los galardones 'Huellas Gastronómicas' 2025 a restaurantes ubicados en el término municipal.

Nievas ha señalado "el orgullo que supone para mí como diputada de Turismo, pero también como alboloteña, la puesta en valor de toda esa gestión que se está llevando a cabo desde el ayuntamiento del municipio para reforzar el atractivo turístico de Albolote, que no solo conquista al visitante por sus encantos culturales o patrimoniales, sino también por su riqueza gastronómica y social".

En este sentido, la diputada ha mostrado su felicitación a todos los condecorados, así como al Equipo de Gobierno por "esa labor ingente que persigue posicionar a Albolote como municipio de interés turístico, lo que revierte, sin duda, en la dinamización y el crecimiento económico del mismo, y, cómo no, en el orgullo de todos sus vecinos".

Asimismo, Nievas ha destacado las actividades que desde la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Albolote se están organizando, "siendo un ejemplo para la provincia y cuya finalidad es que los propios alboloteños conozcan los senderos que ofrece el municipio, pero también otras joyas patrimoniales y culturales de la provincia o, incluso, disfruten de experiencias tan bonitas como la que brinda el Camino de Santiago, en el norte de España".

PREMIOS Y HUELLAS GASTRONÓMICAS

Los I Premios de Turismo 'Cruce de Caminos' organizados por el Ayuntamiento de Albolote reconocen la labor el personas, empresas y colectivos en el ámbito turístico, desde diferentes perspectivas. El Premio 'Camino Cultural' ha sido para Juan Vinuesa; el Premio 'Camino de la Experiencia', para Juan Ramírez, propietario del Bar 'Bichitos'; el Premio 'Camino del Descanso' ha recaído en el Hotel Príncipe Felipe; el Premio 'Camino del Sabor', en el Restaurante Casa Mariano; El Premio 'Camino del Impulso' se ha concedido a la Fundación Francisco Carvajal; y, por último, el Premio 'Camino que suena', se le ha otorgado a Pepe y Vizio.

En el marco de la gala de los I Premios de Turismo 'Cruce de Caminos' se han entregado también los reconocimientos 'Huella Gastronómina' a los restaurantes alboloteños 'Guapa y Rabiosa', 'Pizotón', 'Menta y Chocolate' y Casa Mariano, resaltando su contribución a la puesta en valor del turismo en el municipio.

NUEVA IMAGEN TURÍSTICA

El Ayuntamiento de Albolote ha aprovechado la gala para presentar la nueva imagen turística del municipio, que ya se anunció en la pasada Feria Internacional de Turismo (Fitur), celebrada en el mes de enero en Madrid. Una imagen con un diseño actual y que pone el énfasis en su importancia histórica como cruce de caminos, ofreciendo un lugar donde convergen historias, culturas y experiencias.

La paleta cromática empleada en el diseño se inspira en tonos tierra y verdes, reflejo de la riqueza natural y cultural del municipio haciendo así un guiño a la biodiversidad de su término municipal.

La nueva marca turística alboloteña se vertebra en torno a la primera vocal de su topónimo, la letra A, que presenta un diseño moderno, que se remata con la frase 'Cruce de caminos', haciendo referencia al pasado histórico, presente y futuro de la localidad.