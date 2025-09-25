El alcalde de Benalúa (Granada) defiende su gestión y lamenta que el PP "siempre siembra dudas donde no las hay"

Archivo - El alcalde de Benalúa, Manuel Martínez, en imagen de archivo con las diputadas provinciales del PSOE Paqui Santaella y Fátima Gómez - PSOE - Archivo

BENALÚA (GRANADA), 25 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Benalúa (Granada), Manuel Martínez (PSOE), ha defendido este jueves la "máxima transparencia" en la gestión del equipo de gobierno del Ayuntamiento y, en respuesta a las acusaciones realizadas por el PP, ha señalado que, "en 14 años que lleva al frente del consistorio, la intervención municipal no ha realizado ningún reparo a las operaciones realizadas".

En esa línea, el alcalde ha aludido en una nota de prensa al certificado emitido por la Secretaría-Intervención del Ayuntamiento en el que, concretamente, hace constar que "en el período comprendido entre el 25 de octubre de 2023 y el 25 de septiembre de 2025, no existen reparos en relación a facturas de terceros".

Martínez ha explicado que el consistorio adquiere materiales y suministros "en todos los establecimientos del municipio para promover el consumo local y apoyar al pequeño comercio sin distinción ni privilegios para nadie". Todo ello después de que el PP le pidiera este pasado miércoles aclarar con urgencia por qué, mantuvieron los populares en una nota, "a lo largo de tres años, el ayuntamiento realizó compras por valor de 121.638,44 euros al negocio de ferretería de su cuñado, una cifra muy elevada que merece ser aclarada".

En este sentido, el alcalde de Benalúa ha explicado que la citada ferretería "ya era proveedor habitual del Ayuntamiento antes de que pasara a ser gestionado por el actual propietario", por lo que ha subrayado que "nunca ha existido trato de favor ni irregularidad alguna".

"El PP intenta sembrar dudas donde no las hay, porque todas las compras están perfectamente realizadas. Y no solo con esta ferretería, sino con cualquier proveedor con el que trabaja el Ayuntamiento", ha recalcado.

Respecto a la petición de documentación anunciada por el portavoz popular, Arturo Vergara, el alcalde ha aclarado que "la oposición ya dispone de toda la información al detalle, hasta el último céntimo de cada operación, y si necesitan más datos sobre cualquier proveedor, no habrá ningún inconveniente en facilitársela. No hay nada que ocultar, transparencia total".

El alcalde ha lamentado que el PP recurra a este tipo de acusaciones "con la única intención de generar sospechas infundadas y desgastar al gobierno municipal, en lugar de arrimar el hombro para trabajar por los vecinos y vecinas de Benalúa".

"Si después de 14 años de gestión honesta y transparente, lo único que tienen que reprocharme es que el Ayuntamiento compre en los comercios del pueblo, incluidos los que siempre han sido proveedores habituales, creo que los vecinos tienen claro quién está trabajando por Benalúa y quién está más preocupado por el ruido político que por los problemas reales de la gente", ha concluido Martínez.