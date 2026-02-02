El alcalde de Castril (Granada) pide extremar las precauciones ante la crecida del río por el desembalse

Captura de un vídeo del río Castril con el caudal por encima de los niveles propios de otros inviernos - AYUNTAMIENTO

CASTRIL (GRANADA), 2 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Castril, Miguel Pérez, ha hecho un llamamiento para seguir extremando las precauciones ante la crecida del río de este municipio de la comarca de Huéscar, en el norte de la provincia de Granada, por el desembalse de la presa de El Portillo, a la par que ha señalado que espera que las distintas administraciones que tengan competencias se impliquen y "ayuden dada la gravedad" de la situación.

Así lo ha señalado Pérez, de Nuevo Castril, a consultas de Europa Press después de que en la mañana de este lunes desde la Diputación de Granada se apuntara a que el río llevaba "muchísima agua", con zonas donde se han producido anegaciones en zonas cercanas al cauce.

Además las pedanías de Fátima y Almontaras se han visto afectadas por un corte en el suministro de agua, cuya restitución ya se ha producido, después de una "rotura de bombas por apagones eléctricos", según ha detallado el alcalde de Castril, que también ha especificado que en el municipio vecino de Cortes de Baza "se ha llevado el río las tuberías de agua potable de los Laneros".

La rotura se ha producido debajo del agua "bajo el nivel del río", lo que ha conllevado que se esté "llevando el agua a esta pedanía de Cortes con cisternas".

En un mensaje a través de su perfil de la red social Facebook, donde el Ayuntamiento de Castril también ha pedido en los últimos días extremar las precauciones por seguridad, el alcalde ha señalado que el río lleva "un caudal muy por encima de su media invernal más elevada".

"Es importante no acercarse a taludes cercanos a la zona de crecida ni intentar cruzar caminos anegados" mientras continúan las lluvias y la previsión meteorológica no cambia.

Los trabajos del Ayuntamiento en cualquier caso continúan, ha explicado Pérez a Europa Press, en concreto la parte alta del municipio para facilitar la comunicación de los vecinos que viven en el valle pasando el río Castril, que va horadando terreno.

También en la parte baja del municipio la afluencia de agua por el desembalse en El Portillo es mayor de lo que acostumbra, ha explicado apuntando a que los trabajos se llevan a cabo en contacto con la Subdelegación del Gobierno y la Diputación e incidiendo en el peligro de la curiosidad en estos casos pese a conocer los vecinos los problemas que pueden conllevar.

En según qué zonas "cae alguien y desaparece al instante", ha indicado gráficamente el alcalde de Castril en la tarde de este lunes.