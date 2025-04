Alcalde de Cazorla (Jaén) lamenta el "despropósito" del centro de salud en el hospital con "riesgo" en el acceso a pie

CAZORLA (JAÉN), 11 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Cazorla (Jaén), José Luis Olivares (PSOE), ha lamentado el "auténtico despropósito" que ha supuesto el traslado del centro de salud al hospital de alta resolución y ha advertido del "riesgo para la integridad de las personas" al no haber acceso peatonal y tener que ir por una "carretera que no tiene arcén".

Esta situación, según ha indicado a Europa Press, se ha podido ver ya este viernes, primer día con la Atención Primaria en el hospital, y de la que la Plataforma en Defensa del Centro de Salud de Cazorla y del Hospital Comarcal se hace eco a través de vídeos publicados por usuarios en redes sociales como Facebook.

El regidor ha recalcado que, "por supuesto, no se quiere poner en riesgo la integridad de ningún profesional sanitario, de ningún paciente" --en alusión al estado del centro de salud por el que la Junta ha decidido el traslado--, si bien ha recalcado las consecuencias de "no haber tenido en consideración" la ubicación elegida.

En este sentido, ha explicado que apeló al delegado del Gobierno andaluz, Jesús Estrella, a "que considerase que pasaría a las vísperas de una Semana Santa, a las puertas de un municipio turístico y del espacio natural protegido más grande de España transitando por una A-319 que no tiene arcén, donde no existe acceso peatonal hasta el hospital, sin existir tampoco un transporte público, con independencia de quién sea la competencia".

De ahí que, tras apuntar que "está en riesgo la integridad de muchas personas" y preguntar "qué pasa si ocurre algo", Olivares haya expresado su indignación por que se haya llegado a esta situación "sin sentarse a hablar con el Ayuntamiento", puesto que "en diez días comunican la decisión de cerrar el centro de salud, lo cierran y lo trasladan".

"No han tenido en consideración que hay muchas personas que no tienen medio de transporte. Pedí que, por favor, antes de sacar la atención primaria fuera del casco urbano, se sentaran con el Ayuntamiento a negociar las opciones que hubiese, pero no hemos tenido suerte", ha afirmado.

Olivares ha criticado el "disparate" y el "agravio comparativo" que supone con respecto a los demás municipios y ha considerado de "obligado cumplimiento" que, siguiendo las declaraciones de este jueves de la consejera de Salud, Raquel Hernández, se pueda "explorar otras opciones" en el casco urbano.

El alcalde ha hecho hincapié en que desde el Ayuntamiento se viene demandando la reforma integral del centro de salud "desde hace una década", por lo que son conscientes de su estado. En este sentido, ha echado en falta "alguna acción provisional" en un emplazamiento accesible "mientras que haya un proyecto y se ejecute", a lo que, en todo caso, no renuncia y ofrece "mano tendida" a la Junta para ello.

EL PSOE EXIGE SOLUCIONES URGENTES

También sobre esta situación se ha pronunciado el PSOE de Jaén, desde el que se ha reclamado al Gobierno andaluz que "se siente de inmediato con el alcalde de Cazorla para acordar soluciones urgentes y evitar las vergonzosas imágenes que se están sucediendo con vecinos y vecinas transitando por la carretera" para llegar hasta el Hospital tras el cierre del centro de salud en el casco urbano.

"Creo sinceramente que hoy Juanma Moreno y la Junta de Andalucía han tocado fondo en su lamentable gestión de la sanidad pública. Obligar a personas mayores y a madres con coches de bebé a caminar por la carretera para que les atienda el médico de familia es una vergüenza histórica difícil de superar. El PP se ha cubierto de gloria", ha dicho en una nota el parlamentario socialista, Víctor Torres.

Al respecto, ha pedido a la consejera de Salud que "cumpla con la palabra que dio ayer" en el Parlamento y se reúna con el regidor "de manera urgentísima", porque "no se puede consentir que los vecinos y vecinas de Cazorla se tengan que jugar la vida para ir a su centro de salud".

"Hay un peligro evidente para la seguridad de las personas, hoy ha quedado demostrado y, desde luego, la Junta de Andalucía no puede seguir con su actitud de imposición unilateral y de oídos sordos a este clamor", ha apostillado.

Torres ha subrayado que "esta barbaridad se podría haber evitado si la Junta se hubiera sentado con el alcalde a estudiar y planificar las alternativas para que el Centro de Salud siguiera con su ubicación en el casco urbano mientras se acometía la reforma" de las instalaciones actuales.

"Por desgracia, la Junta no ha hecho nada en estos dos años, no hay ni proyecto de reforma del centro de salud, no hay ni un euro presupuestado y ni siquiera ha habido ninguna disposición al diálogo y ninguna lealtad institucional", ha concluido.