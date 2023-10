El alcalde de Córdoba apoya el estudio para delimitar la Zona de Gran Afluencia Turística basada en "criterio objetivo"

CÓRDOBA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha defendido este jueves ante las críticas del PSOE "es obligado hacer el estudio de consultoría para acreditar con un estudio objetivo ante la Junta de Andalucía la solicitud para que se acote más la Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT)".

Por tanto, "es descabellada la opción de no hacer ese estudio, porque entonces se perpetuaría para siempre ya sin ninguna posibilidad volver a una zona más acotada", de manera que "por lo pronto se abre una vía para pedir la revisión del acuerdo del año pasado", ha transmitido el regidor en una rueda de prensa, junto al presidente de Comercio Córdoba, Rafael Bados.

Según ha expuesto, "la definición de la Zona de Gran Afluencia Turística, que corresponde a la Junta de Andalucía, se basa en unos criterios objetivos, no subjetivos, que requieren para su delimitación acreditar que se cumple con una serie de parámetros recogidos en la ley", como "números de plazas hoteleras y establecimientos, entre otros".

"Aunque el sentido común pueda llevar a pensar que se puede acotar en torno a la zona más céntrica de la ciudad", Bellido ha apuntado a que "el problema es si no se acreditan con un estudio esos parámetros ante la Junta de Andalucía".

Mientras, el presidente de los comerciantes ha detallado que "la declaración actual es con carácter indefinido", de modo que "a partir del segundo año es cuando el Ayuntamiento puede hacer una nueva propuesta a la Junta de un nuevo acotamiento".

Al respecto, ha destacado que "la propuesta de la federación es llevar a cabo un estudio en dos líneas: una para determinar si efectivamente en la zona central de la ciudad los números dan para hacer una petición", mientras que "la segunda línea del estudio es hacer un balance de estos meses de implantación de la Zona de Gran Afluencia Turística, qué impacto ha tenido a nivel económico, a nivel de empleo y a nivel social".

Por otra parte, el alcalde ha manifestado sobre el bono comercio que no se plantean impulsarlo en este mandato, dado que "fue una experiencia frustrante para el Consistorio y para el gobierno local y desagradable por no cumplir para el comercio", ha admitido, sosteniendo que "es mejor no repetir esas experiencias que no funcionan", de ahí que "el presupuesto se va a derivar a otras actuaciones más relacionadas con campañas específicas de apoyo y ayudas directas".