El alcalde de Córdoba asegura que actuarán si se confirma la situación de contratación en la empresa de 'Camino al cole'

Archivo - Paso de cebra repintado en el marco del programa 'Camino al Cole'. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - Archivo

CÓRDOBA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha asegurado este jueves que actuarán desde el Ayuntamiento en caso de que se confirmen los hechos "graves" que se han denunciado desde CCOO ante la Inspección de Trabajo por la situación de contratación en la empresa Factor Deporte, Ocio y Formación que presta el servicio de acompañamiento escolar 'Camino al cole' del Consistorio al "comprometer a su plantilla a no casarse, operarse o quedarse embarazada en los próximos meses".

En una rueda de prensa, el regidor ha informado de que ha trasladado ya "la orden para que desde el Departamento de Contratación se inicien los procedimientos que sean necesarios para comprobar, investigar y tomar las resoluciones que sean necesarias, porque de ser cierto lo que se denuncia, evidentemente es grave y se actuará conforme a derecho en lo que se pueda actuar".

En este caso, ha apuntado que no puede "adelantar actuaciones, porque eso corresponderá a los servicios técnicos que determinarán si es un incumplimiento del contrato, si es un incumplimiento de tipo grave", pero ha defendido que ya ha transmitido la orden a Contratación para que "inmediatamente se ponga en marcha".

Por otra parte, ha discrepado de las manifestaciones de CCOO sobre que "eso se deba a las externalizaciones malvadas del PP, porque 'Camino al cole' desde que nació lo ha llevado una empresa y no nació con un gobierno del PP, porque el Ayuntamiento no tiene en la RPT monitores de llevar niños al cole; no hay empleados públicos que hagan eso; ni los hay ahora, ni los ha habido nunca", ha subrayado.

Por lo cual, espera que "no se aproveche" esta situación para "deslizar una crítica política que no tiene nada que ver con eso", que "siempre ha sido un programa que se ha llevado a cabo de forma externa, porque no hay empleados públicos dedicados a llevar a los niños al colegio", ha insistido.

En definitiva, el alcalde ha resumido que "si eso que se ha denunciado es así, evidentemente se va a actuar desde el Ayuntamiento, pero no tiene nada que ver con la gestión pública o política o con una intencionalidad de externalizar", algo en lo que ha mostrado su "más absoluta discrepancia con el planteamiento que se hace desde CCOO". Y ha preguntado "por qué no han denunciado eso cuando ha habido gobiernos más cercanos al sindicato, que también era con empresas externas".