El alcalde de Córdoba convocará un Pleno extraordinario para hacer balance del gobierno local de PP y Cs

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, ha anunciado este lunes que el alcalde de la ciudad, el también popular José María Bellido, convocará un Pleno extraordinario para hacer un balance de la gestión del gobierno municipal de PP y Cs en lo que va de mandato, sometiéndolo a debate frente a los grupos de la oposición, PSOE, IU, Vox y Podemos.

En rueda de prensa junto a la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Albás (Cs), el portavoz municipal del PP ha explicado que esa es la respuesta que dan Bellido y el gobierno local a la demanda de comparecencia del alcalde que lleva el PSOE al Pleno adelantado de agosto que se celebrará este próximo jueves, para que Bellido diera explicaciones sobre el estado de su acuerdo de gobierno con Cs y su gestión del caso Infraestructuras.

Ante esto, Torrico ha subrayado que el alcalde "no solo comparecerá por lo requerido por el PSOE", si no que aprovechará la ocasión, en un Pleno extraordinario todavía sin fecha, "para repasar todo" lo que se está haciendo por el gobierno municipal en su conjunto, y no únicamente sobre una delegación, la de Infraestructuras.

La pretensión del gobierno local, según ha precisado el portavoz popular, es que dicho Pleno extraordinario se celebre con antelación a la primera sesión ordinaria prevista de dicho órgano en el inicio del nuevo curso político, es decir, antes del próximo 22 de septiembre.