El alcalde de Córdoba dice ante el obispo que la inmatriculación de la Mezquita no es la cuestión, sino sumar esfuerzos

El alcalde de Córdoba, José María Bellido (PP), dice ante el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, en la visita institucional que éste ha realizado al Consistorio, que las inmatriculaciones de bienes por parte de la Iglesia Católica en la ciudad, como la de la Mezquita-Catedral, que fueron criticadas y cuestionadas por la anterior alcaldesa, Isabel Ambrosio (PSOE), no preocupan al nuevo gobierno municipal que él encabeza, pero sí "aunar esfuerzos" en beneficio de los cordobeses.

En este sentido y en declaraciones a los periodistas, Bellido ha señalado, respecto a la Mezquita, que Córdoba cuenta "con un bien que es único en el mundo, que es una maravilla y es Patrimonio de la Humanidad", de modo que hay que "dejar de discutir sobre asuntos" como la titularidad de dicho monumento, sobre todo porque, "más allá del teatro, que es para lo que sirvió" todo lo hecho al respecto en el anterior mandato, lo cierto es que "no se inició ninguna acción" para reclamar la titularidad pública de la Mezquita "porque se habría perdido en los tribunales".

En consecuencia, a lo que ahora se tienen que "dedicar" el Obispado y el Ayuntamiento de Córdoba, es a "aunar esfuerzos, conjuntamente, por el bien de todos los cordobeses, para que ese bien", la Mezquita-Catedral, "que además de su contenido religioso, que es indiscutible, pues también tiene un contenido turístico, histórico y patrimonial", sea objeto de colaboración entre "las instituciones para sacarle el máximo partido posible, en beneficio de todos".

Eso, según ha subrayado Bellido, "es lo que sirve a la ciudadanía y lo demás son cuestiones políticas, que pueden servir para escenificar determinadas posturas", pero, "como todo el mundo sabe, después de cuatro años, todo" lo expuesto y defendido por el anterior gobierno municipal de PSOE e IU sobre este asunto "ha quedado en agua de borrajas, porque no tenía ningún sustento", con lo que ha llamado a "pasar página, superar esa etapa y ponernos a dialogar, mirando al futuro", y trabajar "para tratar de mejorar lo que ya funciona muy bien".

Ello es la consecuencia, según ha explicado Bellido, de que ahora se abre una etapa de "normalización de las relaciones institucionales, con lealtad y colaboración", entre el Ayuntamiento y la Iglesia Católica, que, según ha resaltado, "mantiene una ingente obra social, que es muy bienvenida por todos los cordobeses, y que necesita también del apoyo del Ayuntamiento", que va a "plantearle colaboraciones en materia social", en beneficio, sobre todo, "de aquellos que más lo necesitan, especialmente en los tres barrios más pobres de Córdoba, que son Palmeras y Moreras y Guadalquivir".

"AL SERVICIO DE TODOS"

Por su parte, el obispo, tras agradecer haber sido recibido por el nuevo alcalde, cosa que no hizo la ya ex alcaldesa Isabel Ambrosio (PSOE), aunque sí el anterior regidor, el ya desaparecido Andrés Ocaña (IU), para quien ha tenido buenas palabras, ha reiterado, respecto a la Mezquita-Catedral, que su titularidad "no está en cuestión".

Además, según ha señalado Demetrio Fernández, así lo piensa también José María Bellido, añadiendo el obispo, sobre el mayor aprovechamiento turístico de la Mezquita-Catedral que le ha planteado el alcalde, que sobre eso el Obispado y el Cabildo Catedral están dispuestos "a colaborar".

Es más, según ha subrayado, la Iglesia no pretende ejercer "una propiedad excluyente" de la Mezquita-Catedral, sino "para ponerla al servicio de todos, como se viene haciendo desde hace siglos", por parte del Cabildo, "y en las últimas décadas de una manera más notoria y visible, y los resultados están ahí".