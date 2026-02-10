El alcalde de Córdoba espera que familias de 40 casas pendientes de regresar por el temporal lo hagan "lo antes posible"

Regresan a las viviendas las familias desalojadas por la crecida del río Guadalquivir en Córdoba. - POLICÍA NACIONAL

CÓRDOBA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, espera que las familias de las 40 viviendas pendientes de regresar tras el desalojo de la semana pasada por la crecida del río Guadalquivir, aún en nivel rojo con unos tres metros de altura, debido al temporal de borrascas continuas, concretamente en las calles Las Tórtolas, La Perdiz y Trigos, lo hagan "lo antes posible".

En declaraciones a los periodistas, el regidor ha destacado que "el río va bajando mucho, pero todavía tiene un caudal" que en la calle Las Tórtolas "todavía está el agua", de modo que "hasta que no baje es imposible", mientras que en La Perdiz y Trigos hay que "entrar con maquinaria", porque "hay que retirar lodo", algo para lo que este martes se coordinan "bomberos con la Delegación de Infraestructuras", dado que "cualquier vecino que quisiera entrar con su coche se va a quedar atascado".

En cuanto a los derribos pendientes de casas, el primer edil ha comentado que "precisamente son en esa zona que está ahora mismo todavía con agua", recordando que son construcciones que "no es la primera ni la segunda vez que hay que desalojarlas". "Están en una zona que ya no es que sea zona inundable, sino que están incluso en la zona casi de dominio público hidráulico del Guadalquivir", ha advertido, para remarcar que se actuará "de inmediato".

Según ha indicado, una de las viviendas, "que tiene ya todo en orden, si no hay ningún inconveniente lo haremos en cuanto baje el agua", mientras que "las otras cinco todavía están en trámites", a lo que ha agregado que evaluarán si hay otras parcelas, apuntando al "dilema muy complicado porque son zonas inundables, con lo cual ninguna ley urbanística permite la legalización, es imposible".

Asimismo, Bellido ha manifestado que "más allá de la legalidad urbanística, hay una realidad social, porque son las casas de muchos vecinos que se quedan sin vivienda, los dejan en la calle". Por tanto, "es una situación tremendamente compleja la que se arrastra", ha apostillado, apoyando "avanzar en derribos quirúrgicos en las que tienen un peligro extremo".

Igualmente, ha reflexionado que "ya no es que cuando venga una ríada histórica como esta alcance a una zona, sino que estamos viendo que prácticamente cada vez con más frecuencia, porque los fenómenos climáticos son más extremos, hay algunas zonas concretas que estamos allí prácticamente cada año". "Entonces esas son las que evidentemente están en un riesgo extremo que habrá que seguir actuando", ha aseverado.

ENCAUZAR LOS ARROYOS

En cuanto a actuaciones en arroyos, el alcalde ha enfatizado en que "en este último episodio no ha quedado ningún arroyo sin desbordarse", porque "el último día de lluvia fuerte, como ya el terreno estaba colmatado, no entraba más agua, prácticamente todos se desbordaron". Ante ello, ha defendido actuar con el convenio con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) para encauzarlos con financiación del organismo de cuenca y municipal en la conexión con la red urbana. Todo pendiente de que lo apruebe la CHG.

En este sentido, al encauzarlos, cree que "se solventaría gran parte de los problemas" en las zonas afectadas por ellos, "porque ya el agua iría a colectores y no iría tan libre por los arroyos, que es lo que provoca que haya tanto desbordamiento".