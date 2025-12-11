El alcalde de Córdoba muestra su apoyo a la plantilla de Hitachi ante el bloqueo de la negociación de convenio colectivo

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, con trabajadores de Hitachi-Energy. - CCOO

CÓRDOBA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha mostrado este jueves su apoyo a la plantilla de Hitachi-Energy, con la que ha mantenido un breve encuentro por la mañana para conocer la situación actual del conflicto por el bloqueo de la negociación del convenio colectivo.

En dicha reunión, un representante del comité, Domingo Centella, ha informado al primer edil de las últimas medidas adoptadas por la empresa, en concreto, la sanción de 21 a 120 días impuesta a 76 trabajadores, "a pesar de haber llegado a un compromiso de desescalar la tensión para avanzar en la negociación".

En este sentido, Centella ha recordado que en la reunión del pasado jueves celebrada en el Centro Andaluz de Relaciones Laborales (CARL) "la parte social se comprometió a suspender la huelga convocada para hoy, cosa que ha cumplido, y la empresa debía retirar las sanciones como gesto de buena voluntad de cara a la nueva reunión de hoy, también en el CARL".

Sin embargo, ha lamentado que la empresa ha optado por sancionar a los trabajadores, algo que la representación sindical interpreta como "un ERTE encubierto, ya que, curiosamente, justo el día en que se ejecutan las sanciones, se inician obras en el interior de la fábrica".

Al respecto, Bellido ha dicho a los trabajadores que saben que tienen el apoyo del Ayuntamiento y ha advertido de que "por mucho que nos interese que la empresa crezca, que nos interesa a todos, no se puede hacer a costa de derechos laborales, ni de despidos, ni de las medidas que está adoptando". "Eso se lo hemos trasladado ya", ha apuntado, según ha informado CCOO.

Además, ha remarcado que "nosotros no vamos a priorizar una inversión empresarial por encima de derechos laborales ni por encima de medidas como las que están tomando". "Así se les ha trasladado", ha abundado, para añadir que cree que "ellos tienen claro que esa es la postura de las administraciones públicas, es decir, que nosotros lo que queremos es que se desescale, sin inmiscuirnos en la negociación, que es cosa de la empresa y los sindicatos, que no es nuestro papel, pero sí el de mediar para que esto se desescale y se vuelva al sentido común".

Por su parte, la secretaria general de CCOO de Córdoba, Marina Borrego, ha llamado la atención sobre "las malas fechas en las que la empresa ha impuesto las sanciones" y por ello ha pedido al alcalde que "se destinen ayudas a los trabajadores afectados por la sanción de la empresa, porque muchos van a tener dificultades para pasar estos meses".