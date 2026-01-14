El alcalde de Córdoba pide la aduana del aeropuerto porque "amplía fronteras" y confía en nuevos destinos

Archivo - Zona de recogida de equipajes en la terminal del Aeropuerto de Córdoba. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha reclamado este miércoles que se habilite el servicio de aduana en el aeropuerto de la ciudad porque "amplía fronteras", algo que se llevará al Pleno Ordinario de este jueves, a la vez que ha asegurado que "hay trabajo suficiente por delante para seguir buscando vuelos".

En declaraciones a los periodistas, el regidor (PP) ha defendido el trabajo "constante" para atraer a nuevas compañías, para lo cual "hay algunas negociaciones abiertas", con el fin de "aumentar la oferta de movilidad aérea de Córdoba a través del aeropuerto".

No obstante, ha comentado que no tener el control de aduanas y pasaportes "frena en el sentido de que las negociaciones se tienen que limitar a un espacio aéreo concreto, que es el Espacio Schengen", de modo que "no se puede ir más allá porque no puede operar el aeropuerto", ha aclarado.

Ante ello, este jueves en el Pleno se va a pedir al Gobierno que haya refuerzos de la Guardia Civil, entre ello en el aeropuerto, "porque se necesita tener aduana y la aduana necesita agentes".

Así, el alcalde ha aseverado que le gustaría "abrir aún más la capacidad de negociación para atraer vuelos de otros espacios", si bien ha admitido que "hay retos suficientes por delante buscando otras conexiones".