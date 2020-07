El alcalde de Córdoba pide que se le permitan usar más de 60 millones de superávit y remanentes ante la crisis del Covid

CÓRDOBA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Córdoba, José María Bellido (PP), ha reclamado este lunes al Gobierno central que le permita usar sus propios recursos, en concreto "22 millones de euros de remanente positivo" y "casi 40 millones de euros de estabilidad presupuestaria (superávit)", para que el Consistorio pueda adoptar un "papel activo" en la recuperación económica y social de la ciudad tras la crisis del Covid-19.

Así lo ha señalado Bellido, durante su comparecencia telemática ante la Comisión de Estudio para la Recuperación de Andalucía tras la Crisis del Covid-19 del Parlamento andaluz, donde, en primer término, ha hecho balance de la actuación del Consistorio cordobés durante la vigencia del estado de alarma por el coronavirus, criticando la "ausencia total de información" que tuvo "por parte del Gobierno de la Nación" sobre cómo afrontar la situación y cuáles serían las medidas más adecuadas adoptar.

Aún así, según ha asegurado Bellido, el Ayuntamiento ha estado "en primera línea de batalla en la lucha contra el Covid", trabajando en "colaboración absoluta con la Administración del Estado", y actuando en ámbitos como la limpieza de residencias de ancianos, la desinfección de calles, el suministro de agua potable a parcelaciones sin acceso a ella, o la atención a las solicitudes de ayuda social de unas 20.000 personas, en este último caso a través la plataforma público privada 'Todos por Córdoba'.

En cuanto a sus propuestas para afrontar la reconstrucción, Bellido ha apostado por que los ayuntamientos tengan el mencionado "papel activo" en la misma, lo cual requerirá financiación, propia, a través del remanente de tesorería y del superávit del Ayuntamiento, pero también de financiación por parte del Gobierno central, a través de "fondos adicionales extraordinarios incondicionados", por un total "de al menos 5.000 millones de euros para todos los ayuntamientos".

Esto, además de que "se deje sin aplicación la regla de gasto", es clave, según ha argumentado Bellido, para que los ayuntamientos, no solo puedan prestar sus servicios, sino, sobre todo, para que puedan atender al creciente número de personas que han ido engrosando durante la pandemia las llamadas "colas del hambre", y para asistir también a las pymes, especialmente a los comercios y al sector hostelero en el caso de Córdoba, para que se mantenga y recupere empleo.

El alcalde de Córdoba, a quien las portavoces de Vox, Cs y PP en la citada comisión del Parlamento andaluz, han agradecido, por ese orden, su comparecencia y sus propuestas, que podrían hacerse realidad con el respaldo económico propio y ajeno ya detallado, o al menos en parte, "para tapar agujeros", porque se permita a los ayuntamientos "seguir funcionando con cierta normalidad", lo cual "requiere como mínimo el desbloqueo de los ahorros de los ayuntamientos".

Sin embargo, según ha avisado Bellido, "hay una tercera posibilidad", que es la que de los ayuntamientos "no tengan ningún papel" en la recuperación económica y social, con lo que, según ha pronosticado, "nuestros vecinos serán unas víctimas más de esta crisis, porque si a los ayuntamientos no se les permite el uso de remanentes, ni el uso de superávit, ni se les dan fondos adicionales, pues evidentemente no van a aguantar, ya que las economías" municipales "tienen un límite", los ayuntamientos están "pidiendo permiso" para usar sus propios recursos.