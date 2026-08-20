El alcalde de Córdoba, ante la posible venta de Deoleo a Dcoop: "Si puede quedarse en la tierra, mejor que mejor"

Archivo - Fábrica de Deoleo. - Europa Press - Archivo

CÓRDOBA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha destacado este jueves ante la posible venta de la empresa Deoleo a la cooperativa andaluza Dcoop que "si puede quedarse en la tierra, mejor que mejor", a lo que ha agregado que le "parece bien, evidentemente, porque es una cooperativa de la tierra", y "son muchos años los que llevan trabajando, es un gigante del sector y todos sabemos que además en sectores como este conviene la concentración". "Eso al final beneficia", ha apostillado.

En declaraciones a los periodistas, el regidor ha analizado que "es un tema que excede a Córdoba, aunque también Córdoba tiene mucho protagonismo, porque es verdad que tenemos el conocimiento a través de la Universidad de gran parte del sector tan importante de la aceituna y del aceite en la provincia", a la vez que "también está en el término de la capital la planta más grande que hay de aceite de oliva en todo el mundo".

Desde esa perspectiva, espera que "sea bueno para el sector", al tiempo que ha resaltado que "desde el Ayuntamiento hay magníficas relaciones institucionales tanto con Dcoop como con Deóleo", puntualizando que "una es la principal cooperativa que hay en Andalucía del sector y otra la principal empresa".

Así, espera que "las relaciones partan del respeto institucional entre las dos entidades que están planteándose este proceso y que sea beneficioso para el conjunto del sector de la aceituna y del aceite de oliva en Córdoba y en Andalucía".

Ante ello, el alcalde ha expresado "el respeto a las actuaciones de las empresas privadas" y ha aseverado que están "dispuestos a colaborar llegado el caso institucionalmente en pro de que eso sea beneficioso, no sólo para ellos, sino hay que recordar que este es un sector que en Andalucía son muchas las familias que dependen de él".

Al respecto, ha remarcado que "detrás de una gran cooperativa y de esa empresa, hay muchos pequeños productores que son los que aportan luego su producto a esas empresas o cooperativas; muchas familias que viven del trabajo que dan esos pequeños productores, con lo cual nos jugamos mucho y evidentemente ahí vamos a estar para ayudar".