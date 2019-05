El alcalde cree que la huelga de recogida de basura anunciada es "claramente política" a días de las elecciones

Publicado 07/05/2019 14:00:59 CET

JAÉN, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Jaén, Javier Márquez (PP), ha considerado que la huelga anunciada en la recogida de basura y limpieza viaria por parte de trabajadores de FCC en "días previos a las elecciones" municipales es "claramente política".

Así lo ha indicado este martes a preguntas de los periodistas sobre el citado paro previsto a partir de 21 de mayo, según ha informado la Unión Sindical Obrera (USO), con mayoría en el comité de empresa, ante el "inmovilismo" de la compañía en la negociación para lograr un convenio colectivo "digno".

Márquez ha calificado de "un poco extraño" que la decisión de ir a huelga se tomara, según ha dicho tener conocimiento, en "una asamblea de 60 personas", en la que lo "aprobaron no sé si 37, 39 personas y 24 en contra", de una plantilla con en torno a 200 empleados.

A ello ha sumado que Comisiones Obreras "se desmarca de la huelga" porque "no le parece razonable" y "dice que no está agotada la negociación colectiva, máxime cuando el año pasado hicieron una subida salarial".

"Se quiere hacer esos días para que sean unos días previos a las elecciones. Es una huelga claramente política", ha afirmado el regidor no sin entender que "anda que no han tenido tiempo" para haberla promovido antes.

A su juicio, "hay que ser sensatos, razonables y moderados" y "la huelga es la última acción que se realiza cuando no ha habido una negociación previa". En todo caso, ha pedido "claridad" ante la posible coincidencia de ese paro con la prueba del World Padel Tour (WPT) que la capital jiennense acogerá entre los próximos 19 y 26 de mayo.

"Que me digan exactamente si va a haber huelga o no va a haber huelga porque yo tengo que hablar con el World Padel Tour, porque si no, no se celebra. Lo que yo no voy a poner es un World Padel Tour aquí en Jaén para que esté la ciudad sucia o hecha un desastre y para eso, se coge y se suspende y hemos terminado", ha señalado para añadir que "la ciudad pierde".

Cuestionado por si plantea plazo para ello, ha respondido que no los da y "que se entiendan la empresa y los sindicatos". Al hilo, ha incidido en que "lo tendrán que ver primero ellos", trabajadores y sus representantes, cuando el paro "lo han aprobado treinta y tantos de una plantilla de 200 y algo".