El alcalde de Fernán Núñez (Córdoba) niega que quiera imponer sueldos de 600 euros y que no quiera negociar, culpa a CGT

FERNÁN NÚÑEZ (CÓRDOBA), 21 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Fernán Núñez, Alfonso Alcaide (IU), ha negado este viernes que quiera imponer "un sueldo base de 600 euros" a los trabajadores laborales del Ayuntamiento, tal y como, "de forma interesada y engañosa", han difundido desde el sindicato CGT, que, según ha afirmado Alcaide, "controla" el comité de empresa del Consistorio, aunque no cuente con representación sindical en el mismo.

En este sentido y en una comparecencia junto su equipo de gobierno, el alcalde ha lamentado que desde dicho sindicato se esté "insinuando" que pretende "bajarle los salarios o perjudicar deliberadamente" a los trabajadores municipales, y no hay "nada más lejos de la realidad. Los trabajadores del Ayuntamiento no perciben ni percibirán ese salario" de 600 euros, "y cualquiera puede comprobarlo".

"Con esto --ha añadido-- se pretende confundir a la opinión pública, ya que no se dice que las retribuciones del personal las conforman el salario base, más los complementos pertinentes y que, además, no es esa la cuantía del sueldo" y, "por otro lado, se dice que el alcalde no quiere negociar" el convenio colectivo, lo cual, según ha asegurado, "es rotundamente falso".

Éste, según ha señalado Alcaide, es "un argumento repetido por el sindicato CGT, que ha monopolizado la negociación hasta el punto de haber vetado a los demás sindicatos con representación y de haber sido nombrado como único asesor del comité de empresa, pese a no haber obtenido representación en las elecciones sindicales de este Ayuntamiento".

Además, "han sido hasta tres veces las que no han asistido a las reuniones convocadas por el Ayuntamiento, por indicación del propio sindicato CGT, al no atender los puntos del día a sus intereses", en el marco de "la negociación del convenio laboral entre Ayuntamiento y comité de empresa del personal laboral".

Según ha aclarado el alcalde, en este contexto "el comité decidió que sus dos asesores en la mesa fueran de CGT, sindicato que, como he dicho antes, no tiene representación en nuestro Ayuntamiento porque nadie lo votó en su día, lo que llevó a que el comité, formado por representantes de los sindicatos CTA, CSIF y UGT, quedara totalmente controlado por CGT, anulándose la capacidad de decisión del resto de sindicatos e impidiéndose incluso la participación de otros asesores", lo que supone "una actitud contraria a la libertad sindical y a la buena fe en la negociación".

Con este escenario y según el relato de Alcaide, "cuando CGT afirma que no se quiere negociar el convenio", en realidad lo que ha ocurrido es que "desde su irrupción en las negociaciones prácticamente no se ha hablado del convenio", y "en las reuniones sólo se ha tratado el tema de las retribuciones, pues la única propuesta presentada en la mesa ha sido una tabla salarial, es decir, una subida generalizada de sueldo sin la previa regulación para fijar las funciones de cada trabajador y posterior valoración económica para cada puesto de trabajo, requisito legal indispensable, según el texto refundido del Estatuto del Empleado Público".

Además, de forma paralela, "ha sido rechazada cada propuesta presentada por el Ayuntamiento, en ocasiones sin tan siquiera leer el documento aportado. En definitiva, se está intentando forzar una subida salarial generalizada al margen del procedimiento legal" y, por eso, "desde la Alcaldía se ha decidido reconducir el proceso, volviendo al inicio del procedimiento".

La consecuencia, según ha anunciado, es que "ayer se constituyó la Mesa General de Negociación Conjunta de Funcionarios y Laborales, en la que están representados los delegados sindicales y representantes del Ayuntamiento, que tras aprobar su reglamento, será el órgano encargado de negociar las materias comunes y, para aquellas cuestiones exclusivas de personal laboral o funcionario, podrán constituirse mesas sectoriales".

En este escenario, "el objetivo de esta Alcaldía y de este equipo de gobierno es claro, avanzar en la negociación, alcanzar acuerdos justos y objetivos para todo el personal y dotar al Ayuntamiento de una estructura organizativa actualizada, clara, adecuada y sostenible para nuestro pueblo".