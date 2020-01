El alcalde de Granada se congratula de ofrecimiento del PSOE: "La ciudad tiene que tener sí o sí presupuestos en 2020"

Publicado 08/01/2020 15:59:49 CET

GRANADA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Granada, Luis Salvador (Cs), se ha congratulado del ofrecimiento del PSOE para negociar unas nuevas cuentas para el Ayuntamiento, ya que, a su parecer, "la ciudad tiene que tener sí o sí presupuestos en el año 2020".

A preguntas de los periodistas, este ha sido el pronunciamiento de Luis Salvador después de que, este pasado martes, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, Francisco Cuenca, mostrara la disposición de su grupo para negociar con el PP, responsable del equipo económico del gobierno local, un nuevo presupuesto para la ciudad, que sustituya al vigente, que está prorrogado desde 2015.

Salvador ha dado la bienvenida al ofrecimiento del PSOE si éste supone "la primera acción positiva" de esta formación, mayoritaria en el Pleno del Ayuntamiento, donde cogobiernan PP y Cs, para "intentar negociar algo que sea positivo para la ciudad".

El regidor granadino ha señalado que los ediles del PSOE "son conocedores de la dificultad que tiene sacar un proyecto de presupuestos adelante porque, durante todo el tiempo que estuvieron gobernando, jamás pusieron un borrador" de cuentas sobre la mesa. En su opinión, "la ciudad tiene que tener sí o sí presupuestos en el año 2020", y "ellos tienen que contribuir".

"Solo les pido que la contribución sea para que haya presupuestos y no más trabajo del propio de elaborar el presupuesto", ha agregado Luis Salvador, quien ha especificado que el equipo de gobierno local no está "en condiciones de empezar negociaciones para que cada uno saque su proyecto político adelante, sino que la prioridad número uno es que la ciudad de Granada tenga unos presupuestos que no tiene desde el año 2015".

Ha resaltado, en este sentido, que el PSOE haya podido, con este ofrecimiento, volver a "la política racional y a buscar puntos de encuentro", aunque, renglón seguido, ha matizado, que "con algunas otras cosas que anunció" este pasado martes, tiene "la sensación de que eso tiene que demostrarlo".