El alcalde de Granada insiste en su "responsabilidad" y ve que la política no puede ser "obstáculo" para la recuperación

GRANADA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Granada, Luis Salvador (Cs), ha insistido este jueves en asumir su "responsabilidad" al frente del equipo de gobierno de la capital granadina, en el marco de lo cual ha advertido de que la política "no puede ser un obstáculo para la recuperación" de la ciudad, todo ello en el contexto de reuniones con el PP al hilo de la propuesta de este partido para que Salvador sea relevado por su primer teniente de alcalde, el popular Luis González, aludiendo a un acuerdo de mandato entre ambas formaciones.

En una entrevista concedida a Canal Sur Radio, y recogida por Europa Press, Salvador ha hecho hincapié, en este sentido, en que su responsabilidad es "gobernar" en un proyecto en el que "día a día" se ha esforzado por "seguir adelante". "En los momentos duros de la pandemia he estado día a día trabajando con los esenciales, recorriendo la ciudad y asumiendo en todo momento mi función diaria con los granadinos", ha abundado.

El deber del Ejecutivo local es "trabajar por la ciudad y sacarla adelante, no la lucha por los sillones", según el primer edil de Granada, que, cuestionado por la posibilidad de que algunos ediles de Cs abandonen el partido y le dejen en mínimos de representación municipal, ha señalado que prefiere "no creerlo" y que ello "dañaría a las personas que lo hicieran", en el sentido de que supondría "intentar forzar" una situación "para lograr un sillón donde no hay problemas".

Con todo, avisa, "cada uno será responsable de sus actos". Espera que determinadas situaciones "nunca se lleguen a producir, sería un error que quedaría en la retina individual y colectiva de la ciudad". "Me resisto a pensar que nadie pueda relegar su responsabilidad y renunciar a su compromiso con Granada, se puede hablar y ver qué nos gusta y qué podemos mejorar, esa es la labor de un equipo de gobierno, pero la ciudad debe funcionar independientemente del contexto", ha manifestado.

Salvador se manifiesta "leal" al gobierno de la ciudad de Granada y recuerda, sobre las recientes declaraciones al respecto de la presidenta de su partido, Inés Arrimadas, que "la dirección nacional de Cs se ha posicionado claramente".

Ha defendido reiteradamente su labor diaria y ha indicado que el próximo lunes habrá una nueva reunión con la Presidencia del PP. Asimismo, ha asegurado que no anticipará una posible reacción de Cs en el sentido de esgrimir el pacto de no agresión entre los naranjas y el PP a nivel andaluz.

Después de que el ex presidente provincial del PP Sebastián Pérez se diera de baja del partido sin renunciar a su acta de concejal, tras defender que al inicio del mandato municipal hubo un pacto entre los dos partidos por la fórmula del "dos más dos" que Salvador siempre ha negado, el PP explicó en rueda de prensa que "descartándose" el primero como "candidato a la Alcaldía", y dado que fue "el único obstáculo" para que hace dos años su formación obtuviera la vara de mando, ahora se hace necesario que el regidor por Cs "dé un paso al lado".

Actualmente Luis Salvador, que se mostró abierto a hablar con su socio cuando puso sobre la mesa el nombre de Luis González para sucederle y analizará este viernes con la dirección de su formación la situación, gobierna la ciudad con cuatro de los 27 concejales que conforman la corporación, en virtud del acuerdo que alcanzó al inicio de mandato con el PP --que obtuvo siete concejales en las pasadas elecciones municipales-- y Vox --que consiguió tres--. El PSOE fue la lista más votada y obtuvo una representación de diez ediles, y Unidas Podemos, tres.