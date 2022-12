El alcalde de Granada propondrá a las instituciones impugnar la decisión sobre la sede de la Aesia

GRANADA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Granada, Francisco Cuenca (PSOE), propondrá a las instituciones integradas en el Pacto por Granada, que se reúne este viernes, iniciar un procedimiento de impugnación del acuerdo tomado en Consejo de Ministros para ubicar la sede de la Agencia Estatal de Supervisión de la Inteligencia Artificial (Aesia) en A Coruña, tras un proceso en que también participó la ciudad de la Alhambra.

En declaraciones a los periodistas este jueves, el alcalde ha resaltado que va "creciendo en indignación" con los granadinos por la "falta de transparencia" del proceso después de que pidiera al Gobierno la calificación de las distintas candidatas, una información que ha indicado que no se le ha facilitado.

Cuenca ha informado también de que se ha pedido un informe que pueda marcar la "hoja de ruta con carácter administrativo, jurídico, contencioso" para que "sean los juristas" los que "guíen", una vez tome una decisión el Pacto por Granada "de forma colectiva".

"No voy a consentir que nadie" pueda menoscabar "la información pública" y "se ría de los granadinos", ha señalado Cuenca, que ha reconocido que la ciudad conoce los parámetros de baremación pero no "la puntuación que ha tenido Granada" y, si "en todos y cada uno de los puntos" la valoración es "excelente", la "traslación entre esa excelencia y el resto de ciudades" habría de traducirse en, si no igual puntuación, "un poquito más de puntos".

Asimismo, y preguntado al respecto, Cuenca ha señalado que el Pacto por Granada también decidirá si se apoya la concentración convocada por asociaciones de la sociedad civil para el próximo lunes, a las 20,00 horas, en la Plaza del Carmen, para mostrar su apoyo a las instituciones en su petición de transparencia sobre la sede de la Aesia.