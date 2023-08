Alcalde de Jaén afea las "falsas expectativas" para reformar la plaza de la Constitución tras quedar fuera de fondos UE

JAÉN, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Jaén, Agustín González (PP), ha afeado las "falsas expectativas" levantadas por el anterior gobierno municipal (PSOE-CS) sobre la reforma y peatonalización de la plaza de la Constitución y su entorno, ya que los fondos europeos a los que optaba "ni se habían concedido de forma provisional, ni se han obtenido en la adjudicación definitiva".

Así lo ha indicado este jueves en una comparecencia junto a los concejales Manuel Carlos Vallejo, Mónica Moreno y Antonio Losa, en la que ha explicado que los proyectos se presentaron a la convocatoria del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) dotada con fondos Next Generation de la UE.

El regidor ha lamentado que, "pese a lo anunciado por el anterior alcalde --el socialista Julio Millán-- el mes de abril, ni se habían concedido de forma provisional, ni se han obtenido en la adjudicación definitiva".

"Los jiennenses recibimos con esperanza el anuncio de la reforma de esta emblemática plaza", ha dicho González, para el que este era "un proyecto interesante. Sin embargo, la resolución del 27 de julio del Mitma señala que Jaén queda fuera de la financiación para poder abordarlo.

Al respecto, ha considerado que "el anterior gobierno demuestra una vez más que no estuvo a la altura". "Primero porque no presentó un proyecto lo suficientemente competitivo para que fuese subvencionable, en segundo lugar porque no luchó por mejorarlo para que pudiera llevarse a cabo y en tercer lugar, y más grave, porque llevó a engaño generando falsas expectativas", ha afirmado.

Ha añadido que el nuevo gobierno municipal de PP y Jaén Merece Más arrancó el pasado 17 de junio "sin recibir ningún tipo de información" por parte del saliente y lo que se ha encontrado es que esta iniciativa "no contaba con financiación", puesto que, pese a cumplir los requisitos técnicos, quedaba fuera del crédito establecido en la convocatoria.

Por ello, ya se ha presentado una carta al Ministerio solicitando que se amplíe el crédito de esa subvención para no quedar fuera. Al hilo, Mónica Moreno ha precisado que, a pesar de que estaba en lista de espera provisional a la espera de una posible ampliación de crédito por un importe del diez por ciento respecto a la convocatoria inicial, "ésta estaba sujeta a disponibilidad de crédito procedente de convocatorias anteriores, por lo que, en ningún caso, el Ayuntamiento de Jaén ha tenido concedido el proyecto solicitado".

El proyecto consistía en la remodelación de la plaza de la Constitución, peatonalización de Virgen de la Capilla, incluyendo en soterramiento de la salida del Parking Constitución, la peatonalización de las calles Tablerón e Ignacio Figueroa, así como una intervención vinculada a la innovación en materia de movilidad de la que no han "podido conseguir información".

Ha detallado que se solicitó una subvención de 4.417.000 euros, pero el Mitma "entiende que la parte subvencionable son 2.942.000 euros". Finalmente, "Jaén queda en la resolución definitiva en el puesto 22 de la lista de espera --en la provisional ocupala el doce--, tras las alegaciones presentadas por otros consistorios,

"Implica que ya queda fuera, incluso, de esa posible ampliación de crédito, a no ser que renuncien proyectos por valor de más de cinco millones de euros", ha manifestado la portavoz del equipo de Gobierno.

En cualquier caso, ha coincidido en subrayar que se va "a hacer todo lo posible por que no caiga en saco roto, mejorando el proyecto todo lo posible, viendo otras posibles líneas que, financiadas por la Unión Europea, pero gestionadas por la Junta de Andalucía, puedan acoger este proyecto".

Moreno también ha aludido "incluso, a través de la agenda urbana, que coordina el primer teniente de alcalde, Manuel Carlos Vallejo, se pueda enmarcar dentro de la estrategia 21-27 que va a comenzar a elaborarse en breve".