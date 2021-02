Alcalde de Jaén (PSOE) critica a Calvo por la base logística de Defensa en Córdoba: "Es vicepresidenta de toda España"

JAÉN, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Jaén, Julio Millán (PSOE), ha recordado a Carmen Calvo que es "vicepresidente de España, de todos los españoles, también de Jaén y no sólo de Córdoba" después de que el Ministerio de Defensa haya descartado la candidatura de Jaén y haya optado por la capital cordobesa para albergar una de las bases logísticas del Ejército de Tierra en el marco del Plan de Concentración de Órganos Logísticos Centrales del Ejército, conocido como Colce.

Millán, que ha comparecido en rueda de prensa acompañado por todos los concejales socialistas, ha subrayado que no le gustaría pensar que "la decisión final se haya visto afectada por una decisión personal de una vicepresidenta del Gobierno de España sin valorar otros criterios" ya que basarse en "deseos personales" para optar por Córdoba sería "un insulto y una falta de respeto que no podemos admitir, no sólo en Jaén capital sino en toda la comunidad".

El alcalde ha subrayado que el pasado 24 de diciembre recibió la llamada de la secretaria de Estado de Defensa, Esperanza Casteleiro, confirmando las posibilidades de la candidatura de la ciudad de Jaén para albergar este infraestructura si por parte del Ayuntamiento se planteaba una propuesta que conllevara la financiación de esta base de manera que para el Ministerio fuera un "llave en mano" y "sin que al Ministerio le costar nada desde el inicio".

Con esta premisa se ha estado trabajando y se ha cumplido con todos y cada uno de los requisitos exigidos. "Ha habido un gran trabajo detrás" y "no han sido deseos infundados". "Jaén ha cumplido con creces lo que se nos pedía por parte del Ministerio de Defensa", ha dicho el alcalde y ahora "seguimos esperando que el Gobierno de España cumpla con Jaén" porque "nosotros hemos sido responsables, hemos sido rigurosos, hemos sido leales y pedimos esa misma lealtad y responsabilidad al Gobierno de España".

"Entiendo como alcalde que tiene que haber una rectificación por parte del Gobierno de España, por parte del Ministerio de Defensa y que se corrija esta decisión errónea", ha dicho Millán, al tiempo que ha exigido que se "paralice la decisión y el expediente en el que se ha trabajado y que podamos conocer y aclarar qué ha pasado en este procedimiento porque nos merecemos una explicación".

"Queremos conocer con luz y taquígrafos cómo han sido los expedientes, cuáles han sido las propuestas que se han presentado", ha dicho el alcalde, al tiempo que en que ha hecho hincapié en la necesidad de conocer los informes que finalmente han llevado al Ministerio de Defensa a inclinarse por Córdoba.

Para el alcalde, la decisión de otorgar a Córdoba el proyecto "tiene que paralizarse" porque "tiene que corregirse el error cometido". Ha añadido que tanto la ciudad como el conjunto de la provincia de Jaén "tiene que dar la batalla" por "un proyecto estratégico" que supone "una gran oportunidad que no podemos perder".

"Tenemos que seguir dando la batalla, no podemos darla por perdida sin que haya explicaciones, sin que hay razones convincentes y sin que haya argumentos para ese cambio de decisión del Ministerio", ha dicho Millán, que ha anunciado que este mismo viernes remitirá una carta al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, "informándole de que había un acuerdo, que el Ayuntamiento de Jaén cumplió y que por tanto está pendiente también su cumplimiento por parte del Gobierno de España".

El primer edil ha pedido "lealtad" al Gobierno de España y se ha mostrado confiado en que a pesar del "varapalo" que ha supuesto el descarte de la candidatura de Jaén, "aún lo podemos conseguir". En este punto, también ha criticado las formas, ya que Millán ha asegurado haberse enterado de la decisión por los medios y no con una comunicación oficial por parte del Ministerio de Defensa.

Millán ha traslado un mensaje de "esperanza y confianza" a la ciudadanía jiennense a la que ha indicado que "Jaén es una tierra de oportunidades con muchas posibilidades y una gente maravillosa" por lo que seguirá trabajando en atraer proyectos e inversiones que "nos ayuden a seguir adelante" y superar las dificultades que "nos lastran" respecto a otros territorios.

Asimismo, ha destacado que la candidatura de Jaén ha supuesto también una "enseñanza" para "trabajar juntos y unidos", el alusión al trabajo conjunto de todo las fuerzas municipales y del conjunto de administraciones para poder atraer la base logística a Jaén.