El alcalde de Jaén confía en que la paralización de la formación de los conductores del tranvía sea "temporal"

Archivo - Tranvía de Jaén circulando en pruebas/Archivo - JUNTA - Archivo

JAÉN 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Jaén, Julio Millán, ha expresado su preocupación ante la paralización de la formación de los conductores del tranvía, aunque ha manifestado su confianza en que se trate de una medida "puntual" y "temporal" por parte de la Junta de Andalucía y que pueda solucionarse "cuanto antes" para así mantener octubre de este año como fecha para su puesta en marcha.

A preguntas de los periodistas, el regidor ha explicado que, según la información trasladada personalmente por el delegado territorial de Fomento, Miguel Contreras, la paralización se debe a "un trámite administrativo muy sencillo que se podía solventar rápido", por lo que, en principio, "no debe haber demasiado problema".

"Espero que sea una paralización puntual, temporal y que pueda solucionarse cuanto antes", ha señalado el alcalde, quien ha recordado que ya han transcurrido prácticamente dos semanas desde el inicio de esta situación.

Asimismo, ha mostrado su deseo de que la gestión de la Junta de Andalucía sirva para evitar "una vez más" el "calvario de encontrarnos sin la puesta en marcha del tranvía por intereses ajenos a los intereses generales de la ciudad".

Respecto a los plazos para la entrada en funcionamiento del sistema tranviario, el primer edil ha incidido en que el objetivo sigue siendo el mes de octubre. Sin embargo, ha aclarado que antes de iniciar las "pruebas en blanco" --las cuales estima que durarán "un mes o dos meses"-- es imprescindible que se complete primero la formación de los conductores con la totalidad de las horas requeridas.

En este sentido, ha avanzado que la reanudación de la formación del personal debe ser "inminente" y que, acto seguido, se dará paso a las citadas pruebas en blanco.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Jaén continúa trabajando en las actuaciones de movilidad y en el área de transporte público, donde se prevé la aplicación de nuevas medidas en el mes de septiembre que incluyen que el Paseo de la Estación vuelva a recuperar los dos sentidos de circulación.

Asimismo, está prevista la formación en materia de seguridad del propio personal del Ayuntamiento de Jaén, sobre todo, teniendo en cuenta que la catenaria ya se encuentra en carga y requiere de precauciones específicas tanto por parte del área de mantenimiento como de la empresa concesionaria.

Finalmente, la concejala de Urbanismo, África Colomo, ha detallado que, tras la última reunión presencial mantenida hace unos 15 días en Vaciacostales, lo habitual es que los contactos técnicos se realicen por teléfono para solventar cuestiones puntuales durante el periodo estival.

No obstante, ha adelantado que "lo lógico" es mantener un nuevo encuentro presencial a primeros de septiembre para evaluar la evolución de los trabajos durante el mes de agosto.