El alcalde de Jaén defiende los 18 meses de gobierno de coalición donde PSOE y JM+ tienen una relación "muy buena"

Julio Millán durante la rueda de prensa de balance de los 18 meses en el gobierno local - PSOE

JAÉN 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Jaén, Julio Millán (PSOE), ha defendido los 18 meses de gobierno de coalición con Jaén Merece Más, formación a la que ha reconocido su "valentía" a la hora de suscribir la moción de censura que dio paso al nuevo gobierno local y donde las relaciones entre los socios a día de hoy son "buenas"

"Trabajamos como un solo gobierno" y "a la ciudadanía no le llega ruido, le llega trabajo", ha dicho el alcalde que ha ofrecido una rueda de prensa como secretario general del PSOE local para hacer balance de los 18 meses de gestión del gobierno local.

Sobre la relación con Jaén Merece Más, ha incidido en que es "muy buena" y aunque es "muy difícil lo que puede venir al día siguiente", ve factible poder acabar el presente mandato con ambas formaciones en el gobierno local.

En su intervención, Millán ha destacado "el trabajo, el compromiso y la confianza" generados por la gestión del PSOE en el Ayuntamiento, con "la mayor inversión en la historia de Jaén, 200 millones de euros".

"Han sido 18 meses de gestión, de mucha gestión, para que miremos al futuro con mucha ilusión, orgullo y esperanza". El primer edil del Ayuntamiento ha comparado este año y medio con el del PP "con falta de compromiso, ceses de concejales y una evidente falta de gestión que fue lo que motivo una crisis de gobierno y el cambio, que ha sido un cambio a mejor".

Ha indicado que este tiempo ha sido "de siembra de proyectos que empezaran a dar sus frutos este verano". También se ha referido a que la "estabilidad y confianza" son las que han permitido "aprobar el primer presupuesto en nueve años, trabajar para reducir el pago a proveedores a 60 días, trabajar con empresas concesionarias para prestar un mayor servicio a la ciudad y pagar sentencias que lastraban las arcas municipales con 4,5 millones de euros".

Para Millán, "confianza es atraer empresas y activar proyectos históricos". En este punto se ha referido al hotel Rey Fernando y el glamping de Valdeastillas en los antiguos terrenos del parque acuático y el campo de golf, la puesta en marcha del entorno comercial del campo de fútbol, avanzar en la residencia de estudiantes de la Universidad e inversiones en nuevas residencias y desarrollos del suelo para "varios miles de viviendas y nuevas zonas comerciales como las del entorno del Jaén Plaza".

Prueba de todo ello es, según el dirigente socialista, que en este periodo de 18 meses "se han dado licencias por importe de 70 millones de euros".

A todo ello ha sumado el haber cumplido con la palabra dada con el Cetedex, que estará a finales de este año y las decisiones adoptadas para "traer más recursos". Además, ha hecho alusión al proyecto del colector y de las ayudas para la prevención de inundaciones y la mejora de Los Cañones.