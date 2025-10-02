El alcalde de Jaén demanda a la Junta "un mayor compromiso" para "transformar de verdad" las zonas Eracis

El alcalde de Jaén, Julio Millán (c), en el Encuentro de Buenas Prácticas Eracis junto a personal vinculado a este programa. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Jaén, Julio Millán, ha reclamado a la Junta de Andalucía "un mayor compromiso" con la rehabilitación de viviendas, la educación pública, el empleo y la recuperación de espacios degradados en las zonas Eracis --incluidas en la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social--, con el objetivo de transformarlas "de verdad" y garantizar una ciudad más justo y "con oportunidades para todos".

Así lo ha indicado este jueves en el marco de la apertura del Encuentro de Buenas Prácticas Eracis, organizado por el Gobierno autonómico en el Museo Íbero y el que se han dado cita las entidades locales beneficiarias de este programa.

Durante su intervención, el regidor ha valorado el trabajo que se viene realizando en la ciudad a través del II Plan Local de Zonas Desfavorecidas, según ha informado el Consistorio jiennense.

Ha precisado que cuenta con 56 medidas de intervención hasta 2028 y que ya ha atendido a más de 1.600 personas, "con resultados palpables en itinerarios de inserción socio laboral --150 personas ya han conseguido un empleo-- y procesos de cohesión social".

Además, ha subrayado que "los desafíos en barrios como La Magdalena, San Juan, San Vicente de Paúl, Polígono del Valle, Antonio Díaz o las 101 viviendas siguen siendo una prioridad marcada por los propios vecinos en los procesos participativos".

Algo que, según ha añadido Millán, "exige políticas eficaces, reales, para la gente, que generen confianza y que den respuesta a a necesidades como el desempleo estructural, la brecha educativa, el acceso a la vivienda o la mejora de espacios públicos".

Al respecto, ha afirmado que "Eracis es solo el punto y seguido o el punto de partida de lo que debe ser la actuación sostenida en el tiempo, planificada y transformadora de las administraciones públicas" y ha reclamado a la Junta de Andalucía "una implicación mucho mayor" en cuatro ámbitos fundamentales: vivienda, educación, empleo y la recuperación de espacios degradados.

"Solos no podemos. Necesitamos a la Junta de Andalucía en nuestros barrios, trabajando de la mano con el Ayuntamiento y con la ciudadanía para transformar de verdad estas zonas y garantizar un Jaén más justo, inclusivo y con oportunidades para todos", ha asegurado el alcalde.

PLAN ESPECÍFICO DE REHABILITACIÓN

Así, en materia de vivienda ha pedido la puesta en marcha de un plan específico de rehabilitación en barrios del centro histórico y en zonas como Peñamefécit o el Polígono del Valle y ha pedido a AVRA la adecuación urgente de su parque de vivienda social "porque es una cuestión de dignidad".

Ha recordado, igualmente, que el Ayuntamiento ha abierto un proceso para actualizar un "obsoleto" registro de demandantes de vivienda pública, sobre el que ha considerado "que de nada sirve si la apuesta de la Junta por la vivienda pública es nula".

Por otra parte, Millán ha advertido que, en materia de educación pública, los programas Eracis no pueden suplir la labor educativa y ha denunciado la "pérdida de recursos" en centros como Santo Domingo o Santo Tomás, así como el cierre de la guardería de la Junta en el casco antiguo. "Necesitamos que los centros públicos que no se dejen morir porque son fundamentales para el desarrollo de estos barrios", ha dicho.

EMPLEO

En cuanto a empleo e inserción laboral, ha solicitado que la Junta impulse planes de empleo que prioricen a los beneficiarios de los itinerarios Eracis y que se promuevan incentivos a la contratación. "Si no hay puertas de entrada al mercado de trabajo para estas personas, el esfuerzo realizado fracasará", ha dicho, no sin apuntar que "todas estas son iniciativas competencialmente al alcance de la mano de la Junta de Andalucía".

El regidor también se ha referido a la importancia "de que el entorno esté, en términos de dignidad, acorde a las necesidades de las personas que residen en las zonas Eracis, por lo que la recuperación de solares degradados es un elemento básico en este proceso".

En este punto, ha explicado que el Gobierno autonómico "dispone de varios equipamientos, sobre todo en el centro histórico, cuya cesión a la ciudad ha pedido el Ayuntamiento en reiteradas ocasiones para que se pongan en carga". El objetivo es que "el Consistorio pueda desarrollar proyectos en ellos y los transforme en equipamientos que den vida a esas zonas".

LABOR INCANSABLE

En su intervención, el alcalde ha resaltado el "liderazgo político" del Ayuntamiento y "la labor incansable" del equipo técnico municipal que desarrolla Eracis+, al que ha agradecido expresamente "su esfuerzo, profesionalidad y, sobre todo, su compromiso humano y social, sin el que este programa no tendría vida"

"El Grupo Motor Municipal, coordinado por el Patronato de Asuntos Sociales con el apoyo de diferentes áreas municipales, está convirtiendo a Jaén en un referente provincial de buenas prácticas en inclusión social", ha manifestado.

Finalmente, ha aludido a la importancia de los fondos europeos y recursos propios municipales que ya se están destinando a actuaciones en barrios como Antonio Díaz o el Polígono del Valle, al tiempo que ha reafirmado el compromiso del Ayuntamiento con la continuidad del programa Eracis+.

"Este esfuerzo no es solo de un Ayuntamiento. Detrás hay un trabajo en red con la Universidad de Jaén, con asociaciones empresariales, con entidades sociales, con colectivos vecinales y, fundamentalmente, con los propios vecinos y vecinas, que son quienes mejor conocen los problemas y quienes también deben ser corresponsables y participar activamente en las soluciones para que sean acertadas y duraderas", ha concluido.