Alcalde de Jaén lamenta otro contratiempo en la explotación del tranvía y pide a la Junta tener conocimiento exhaustivo

Archivo - Tranvía de Jaén en pruebas. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

JAÉN 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Jaén, Julio Millán (PSOE), ha lamentado este jueves "un contratiempo más" en la puesta en marcha en tranvía, con la suspensión cautelar de la licitación del contrato de operaciones, al tiempo que ha defendido que el Ayuntamiento debe tener "conocimiento exhaustivo" del expediente.

Así lo ha indicado a preguntas de los periodistas tras esa paralización dictada por el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía (Tarcja) ante el recurso interpuesto por la unión temporal de empresas (UTE) Avanza Movilidad Integral SL Avanza Tren SA contra su exclusión del procedimiento.

Tras señalar que se va "tarde" con "un convenio que se firmó en el año 2022" y "todavía no se ha puesto en marcha", ha aludido a las últimas licitaciones y a la petición del Ayuntamiento: "Solicitamos formar parte de esta mesa porque somos interesados y tener conocimiento. No se nos ha concedido por parte de la Junta de Andalucía".

En este sentido, ha destacado que el Consistorio, "como interesado", debe "tener conocimiento exhaustivo" del expediente, teniendo en cuenta además, que paga el 25 por ciento del déficit de explotación del tranvía y "el cien por cien de todas las obras de reparación".

"Por lo tanto, entendíamos que tenemos que formar parte. Por lo menos, tener conocimiento como interesados del expediente", ha dicho Millán, quien ha apuntado que, sin embargo, se enteran de cuestiones como la suspensión "a través de los medios de comunicación".

En este sentido, ha recordado que también se ha solicitado a la consejera de Fomento, Rocío Díaz, una reunión para conocer "los detalles" de la situación, "las expectativas" y una "previsión de fecha" para la puesta en marcha. Y ello, "para poder coordinar también los servicios que se puedan prestar desde el Ayuntamiento", fundamentalmente, con los servicios de transporte.

Frente a ello, ha aludido a "una inseguridad" con una situación que, "administrativamente, es bastante compleja", con "un recurso de la segunda empresa" planteada como adjudicataria, tras otro de la primera y con la tercera que "ya está presentando la documentación".

"Cuantas más personas hubiéramos estado implicados, técnicamente creo que podíamos haber ayudado a solventar la situación, porque, a lo mejor, podría haber habido más soluciones que la que se ha llevado a cabo y la que ha adoptado la Junta de Andalucía", ha considerado Millán.

En todo caso, ha subrayado que la situación "no es la mejor" ni la "más deseable para el Ayuntamiento", dado que "la mejor oferta no es la que vaya a gestionar el tranvía" y "la segunda tampoco". Además, se desconoce el tiempo que va "a retrasar esto".

"Por tanto, hay una indefinición, una inseguridad y un desconocimiento por parte del Ayuntamiento, que es el principal operador, el principal afectado, en el que, bueno, lamentamos mucho tener que trasladar esta situación porque ahora mismo no es positiva para la ciudad de Jaén", ha concluido Millán.