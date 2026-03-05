Los Distritos Sanitarios de Huelva y el Hospital Infanta Elena refuerzan la teledermatología

Especialista del servicio de teledermatología. - JUNTA DE ANDALUCÍA

Los centros de salud de los Distritos de Atención Primaria Huelva-Costa y Condado-Campiña y el Hospital Infanta Elena, pertenecientes al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, han puesto en marcha en su zona un nuevo programa de teledermatología dirigido al diagnóstico y tratamiento de lesiones en la piel que no tengan sospecha oncológica, como el acné, quistes, psoriasis, eccemas, dermatitis o verrugas, entre muchas otras.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, para el desarrollo de esta medida, enfocada específicamente a la población que engloba a la comarca del Condado y la mayor parte de la Costa, participan tanto profesionales de los Distritos Sanitarios de Huelva como del Servicio de Dermatología del Hospital Infanta Elena, con la inestimable colaboración del Hospital Virgen Macarena de Sevilla, encargados de la lectura inicial de las imágenes.

La teledermatología es una prestación que utiliza las nuevas tecnologías de la comunicación para el intercambio de información clínica entre los profesionales de atención primaria y hospitalaria con el objetivo de agilizar la asistencia y, en este ámbito concreto, favorecer la detección precoz de enfermedades cutáneas.

Entre las múltiples ventajas para los ciudadanos por la incorporación de esta técnica en atención primaria se encuentran "la mayor accesibilidad y, sobre todo, la comodidad", al realizarse la toma de imágenes inicial en el propio centro de salud, evitando el traslado de los pacientes al hospital, sobre todo aquellos que residen en las localidades más alejadas, como ocurre en algunos municipios a los que atiende el Infanta Elena, o con dificultades para el desplazamiento.

Este programa está destinado concretamente al diagnóstico de lesiones sin sospecha oncológica, ya que aquellas que registran ciertos indicios de cáncer siguen un circuito directo entre los centros de salud y el Infanta Elena, cuyo Servicio de Dermatología las visiona, citando al paciente o incluyéndolo directamente en lista de espera quirúrgica en caso necesario.

Gracias a este nuevo programa, se agiliza la asistencia al resto de patologías cutáneas que igualmente requieren de diagnóstico y asistencia sanitaria hospitalaria. De esta forma, cuando el médico de familia o pediatra identifica la presencia de alguna anomalía en la piel sin sospecha oncológica y lo estima oportuno, se toman varias imágenes en la consulta por medio de un dermatoscopio, que es una cámara con una mayor capacidad de resolución, y son enviadas de forma telemática al hospital de referencia para que sean revisadas por los facultativos especialistas.

Los Distritos Sanitarios Huelva-Costa y Condado-Campiña han asignado y formado para ello a ocho enfermeras de familia, una por cada centro de salud --Ayamonte, Cartaya, Isla Cristina, Lepe, Bollullos Par del Condado, La Palma del Condado, Bonares y Almonte-- para la realización, envío y gestión de las imágenes fotográficas tomadas a los pacientes.

Una vez estudiadas las imágenes por parte de los especialistas en Dermatología, se puede proceder al diagnóstico y prescripción del tratamiento oportuno al paciente o bien la citación posterior en consulta para la realización de otras pruebas o exploraciones complementarias.

El programa mejora también la comunicación entre el médico de familia y el dermatólogo, que puede indicar un seguimiento más continuado del paciente o bien darle de alta directamente si finalmente se descarta cualquier patología. Si bien este programa no sustituye la consulta presencial, ayuda a seleccionar mejor las derivaciones, con el fin de optimizar recursos y ofrecer una mejor asistencia, tanto a la patología leve, que se resuelve directamente, como a las más graves, en las que se podrá atender de una forma más ágil.

Así, además de eliminar consultas innecesarias de pacientes con lesiones irrelevantes, se agiliza la identificación y tratamiento de problemas importantes. Desde el punto de vista tecnológico, esta iniciativa ha contado también con la implicación del Equipo Provincial de Tecnologías de la Información y Comunicación del SAS en Huelva.

La teledermatología utiliza una aplicación web muy segura, que cuenta con una interfaz adaptada a las necesidades concretas de los diferentes perfiles de usuarios, facilitando así su manejo por parte de las enfermeras de familia, así como de los dermatólogos, con el fin de mejorar la asistencia a los pacientes con la calidad y rapidez necesaria.