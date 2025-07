El alcalde de Jaén señala que el pacto de gobierno entre PSOE y Jaén Merece Más "goza de muy buena salud"

JAÉN 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Jaén, Julio Millán (PSOE), ha señalado que el pacto de gobierno entre el PSOE y Jaén Merece Más (JM+) "goza de muy buena salud" a pesar de que haya habido que aparcar el presupuesto de 2025 para centrarse en el de 2026 y esto no haya gustado a la dirección de JM+, que contaba con tener las cuentas aprobadas para este año y así acabar con un presupuesto que está prorrogado desde 2017.

Millán, a preguntas de los periodistas, ha dicho entender que se genere "ruido", pero ha puesto el acento en que "el pacto goza de muy buena salud" y ha incidido en que se ha cumplido con el compromiso de presentar un borrador de presupuesto. "Nos comprometimos a presentar ese borrador, estaba, nos comprometimos a tener un presupuesto para este año 2025 y lo tenemos, y por tanto yo creo que tenemos la tranquilidad y la confianza de haber hecho nuestro trabajo", ha dicho el alcalde.

Ha añadido que pese a "las dificultades que tiene este Ayuntamiento", se va a seguir trabajando, al tiempo que ha incidido en que el balance de esos siete meses de trabajo tras la moción de censura que desalojó al PP de la Alcaldía es "más que positivo", pero siendo conscientes de que "los recursos humanos y materiales también de esta casa son los que son".

"Hemos llegado hasta donde se ha podido por parte del equipo de gobierno, hay cuestiones que no alcanzan a nuestra responsabilidad y no dependen de nosotros y hasta ahí ya más no podemos hacer", ha afirmado el alcalde.

A partir de ahí y tras aparcar el presupuesto de 2025 por no contar con el informe de la Intervención Municipal, la idea es la de seguir con hoja de ruta a partir del mes de septiembre con el objetivo de actualizar el presupuesto de 2025 para "plantearlo y que pueda iniciarse, pues espero que así sea, si no hay ningún impedimento para 2026".

"Los planteamientos que se habían llevado a cabo, tanto por la activación y generación de impulso del Ayuntamiento de Jaén como por el resto de medidas e iniciativas que se están poniendo en marcha por parte del Gobierno de España, como también por la Diputación Provincial, yo creo que podemos hacer un balance más que positivo, hay satisfacción", ha afirmado Millán, que también ha dicho entender y respetar las declaraciones de cada uno de los grupos políticos.