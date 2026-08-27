El alcalde de Jaén traslada "apoyo" a Ceuta pero no se suma a la concentración de la FEMP convocada "sin consenso"

Archivo - El alcalde de Jaén, Julio Millán, en una imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO JAÉN - Archivo

JAÉN 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Jaén, Julio Millán (PSOE), ha trasladado "todo el apoyo de la ciudad" a Ceuta ante la situación "preocupante" que está viviendo, aunque ha descartado acudir "como ayuntamiento" a la concentración convocada "sin consenso" desde la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Así lo ha indicado este jueves a preguntas de los periodistas sobre si el consistorio estará presente en la movilización planteada por la citada entidad en apoyo a la ciudad autónoma tras la entrada de miles de personas inmigrantes los pasados 30 y 31 de julio. La concentración está prevista el 2 de septiembre, coincidiendo con el Día de Ceuta.

Tras precisar que hasta el momento "no ha llegado directamente de la FEMP nada", el regidor jiennense ha lamentado que esta iniciativa "no cuente con el consenso de las fuerzas políticas".

"La fuerza política a la que represento, el Partido Socialista, no ha sido llamada tenida en cuenta a la hora de llevar a cabo un acuerdo específicamente por parte de la FEMP y, por tanto, no hay acuerdo de la FEMP. El acuerdo de su presidenta que, de forma unilateral, ha dirigido esta convocatoria como podría haber dirigido otra", ha afirmado.

Al respecto, ha considerado que para adherirse a esta convocatoria "debe haber un consenso por parte del órgano de la FEMP". "Sin ese consenso, nosotros como ayuntamiento, como equipo de gobierno, no nos vamos a sumar", ha declarado Millán.

En todo caso, ha señalado que la situación que existe en Ceuta "desde el punto de vista de los derechos humanos y la situación que se ha generado también en relación a la soberanía nacional, lógicamente, es preocupante".

"Y tiene todo el apoyo de la ciudad, tiene el apoyo del equipo de gobierno, tanto los ceutís como todos sus gobernantes", ha manifestado el alcalde jiennense.

Por su parte, el portavoz del PP en el Ayuntamiento, Antonio Losa, le ha pedido "que rectifique y se sume a la solidaridad de la sociedad jiennense con la ciudad autónoma". De este modo, ha pedido que "acepte la invitación" de la FEMP, que "envío a las 14,48 horas del 25 de agosto un correo electrónico al conjunto de las administraciones locales, incluido el de Jaén".

En una nota, ha calificado de "desleal" la decisión del alcalde y ha solicitado que apruebe la presencia del Ayuntamiento en la plaza de Santa María. "Por dos razones: ha sido invitado formalmente y la excusa de la exclusión del PSOE es incoherente", ha declarado, no sin añadir que el ámbito de competencia de la federación son las administraciones locales y no las formaciones políticas.

Además, ha apuntado que estas "tristes y desafortunadas" declaraciones en representación del equipo de gobierno (PSOE-Jaén Merece Más) "evidencia que, al igual que los once ediles socialistas, los tres de la formación local también priorizan los intereses del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a los de la capital".