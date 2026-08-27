La Línea (Cádiz) aprobará una moción para que se reconozca la singularidad fronteriza de Ceuta y se articulen medidas

Archivo - Vecinos de la Línea pasan a Gibraltar sin detenerse en un control en el primer día sin Verja. A 15 de julio de 2026 en La Línea de la Concepción, Cádiz (Andalucía, España). - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 27 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de La Línea de la Concepción (Cádiz) ha anunciado que aprobará en el próximo pleno una moción de apoyo a Ceuta en la que se pide reconocer la "especial incidencia" que determinadas circunstancias geográficas, fronterizas y geopolíticas tienen sobre esta ciudad autónoma y también sobre La Línea, y que esas singularidades sean tenidas en consideración por las administraciones supramunicipales mediante políticas y mecanismos adecuados de cooperación, apoyo y solidaridad territorial.

En una nota, el Consistorio linense ha indicado además que se suma a los actos convocados en solidaridad con Ceuta el 2 de septiembre, con la lectura de un manifiesto institucional y una concentración en apoyo, atendiendo a una solicitud de la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp).

El alcalde de la ciudad, Juan Franco, ha realizado un llamamiento a la asistencia de la población para "mostrar la empatía" de La Línea de la Concepción con Ceuta como ciudad fronteriza, que "convive con un territorio que pertenece a otro país y que, en el caso de la ciudad autónoma, está generando unos problemas muy serios".

Sobre la moción que presentará el grupo político La Línea 100x100, que sustenta al equipo de gobierno, se ha destacado que en su exposición de motivos se resalta que la proximidad entre Ceuta y La Línea de la Concepción "no es únicamente geográfica", incidiendo en que "ambas ciudades forman parte de una misma realidad territorial, la del Estrecho de Gibraltar, un espacio singular en el que confluyen dos continentes, importantes flujos de personas y mercancías, una frontera exterior de la Unión Europea y unas especiales circunstancias geopolíticas, económicas y sociales".

"Además de los vínculos históricos, sociales, económicos y humanos existentes entre ambas orillas, que hacen que desde La Línea de la Concepción contemplemos con especial cercanía cuanto acontece en Ceuta, subraya la existencia de una circunstancia que permite comprender particularmente su realidad: ambas ciudades conocen las consecuencias derivadas de una posición geográfica y fronteriza excepcional", prosigue el documento.

Además, plantea el conocimiento que se tiene desde La Línea de la Concepción de lo que supone que "una circunstancia geográfica singular condicione la realidad cotidiana y las posibilidades de desarrollo de una ciudad", al señalar la "experiencia" que a nivel local conlleva a "defender que la igualdad y la cohesión entre territorios requieren tener en consideración sus diferentes realidades" y que esas singularidades territoriales "pueden necesitar respuestas específicas por parte de las administraciones supramunicipales".

La moción que se trasladará al pleno recoge ocho propuestas de acuerdo, entre las que están trasladar la solidaridad del Ayuntamiento al conjunto de ciudadanos ceutíes y a sus instituciones, ante la difícil situación actual; el reconocimiento del trabajo de administraciones y servicios públicos, profesionales, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, entidades sociales y todas las personas que están colaborado ante esta situación; y reafirmar que "la adecuada gestión de los fenómenos migratorios que afectan a las fronteras exteriores españolas constituye una responsabilidad compartida, que requiere cooperación y coordinación entre la Unión Europea, la Administración General del Estado, las comunidades y ciudades autónomas y, en el ámbito de sus respectivas competencias, las entidades locales".

Es por eso que la moción plantea solicitar a la Unión Europea que avance en una política migratoria común basada en "la cooperación y la corresponsabilidad entre los Estados miembros, prestando especial atención y apoyo a aquellos territorios que, por su situación geográfica, constituyen frontera exterior de la Unión".

También incluye la necesidad de un compromiso con la protección del interés superior de los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados, promoviendo respuestas "coordinadas y solidarias" que permitan garantizar su adecuada atención y protección.

La moción, que se aprobará habida cuenta de la mayoría absoluta de La Línea 100x100 en el Ayuntamiento, se trasladará a la Presidencia de la Ciudad Autónoma de Ceuta, al Gobierno de España, a los gobiernos de las comunidades autónomas, a la Federación Española de Municipios y Provincias y a las instituciones competentes de la Unión Europea.